Рождественский пост: какое питание разрешено и какие правила нужно соблюдать в эти дни

Православные казахстанцы готовятся к Рождественскому посту, который продлится 40 дней. О том, каких правил в этот период следует придерживаться, что можно и категорически нельзя есть в эти дни, какое значение этот пост имеет для верующих, в материале Zakon.kz.

Начинается Рождественский пост 28 ноября, в четверг, и завершится в понедельник, 6 января 2025 года. Этот пост является последним в уходящем году и первым в наступающем. Завершается он в Рождество – один из главнейших христианских праздников наряду с Пасхой, Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня.

Рождественский пост был установлен во времена ранних христиан. Историки чаще всего в качестве даты указывают IV век. На протяжении многих столетий продолжительность поста не превышала недели. Но в XI веке решение константинопольского патриарха установило 40-дневный рождественский пост. Даты указанного поста не меняются из года в год.

В дни поста рекомендуется избегать развлечений, путешествий, охоты и рыбалки, безделья, сплетен, а также злословия. Также пост предполагает определенные ограничения и в питании. Однако смысл поста не в том, чтобы довести себя до истощения, гораздо важнее соблюдение должного поведения.



"Этот пост не такой строгий, как Великий. Разрешается рыба. Исключаются мясо, молоко и яйца. Стоит помнить, что, кроме ограничения себя в пище, необходимо возложить на себя определенные молитвенные действия. Без молитвы – это просто диета. Кроме этого, важно совершать милосердные дела. К примеру, не стоит покупать очень дорогую рыбу и хвалиться тем, что вы поститесь. Ведь можно купить рыбу попроще и сэкономленные деньги отдать нуждающимся. В дни поста важно бороться со своими слабостями. Пост – это возможность изменить себя, стать лучше", – рассказал протоиерей Александр Суворов.

Еще один смысл Рождественского поста – это подготовка к сакральному моменту, когда весь православный мир будет вспоминать величайшее, чудесное событие двухтысячелетней давности – рождение Иисуса Христа.



"Пост готовит нас к празднику Рождества. Мы становимся своего рода волхвами, которые шли к младенцу Иисусу. В своем пути они терпели лишения, страхи, трудности. Так и постящийся должен преодолеть все испытания во время поста, чтобы праздник для него не был простой календарной датой", – пояснил Александр Суворов.

Что можно и нельзя есть

В большинстве случаев разрешены: овощи и фрукты, крупы и злаки, орехи и семена. Морепродукты и рыба могут быть разрешены в определенные дни, например, в праздники и в начале поста.

На протяжении всего поста верующим необходимо избегать мяса и мясных изделий, молочных продуктов и яиц, рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.

Стоит учесть, что если среда или пятница – праздничный день, то разрешается пища с растительным маслом. 7 января Рождественский пост заканчивается, и ограничений больше нет.

При выборе продуктов в магазине нужно обращать внимание на состав. Например, есть полуфабрикаты, которые можно употреблять в пост: обычно они отмечены знаком "постный продукт". Покупные сладости лучше заменить на домашние, сделанные без использования яиц и молочных продуктов.

Священнослужители отмечают, что каждый верующий вправе делать послабления в посте в зависимости от своих жизненных обстоятельств, например, если у вас есть хронические заболевания. Пост можно не соблюдать беременным, больным, пожилым, детям, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом или служит в армии. Если вы относитесь к какой-либо из этих групп, лучше посоветоваться с врачом. Если специалист не против, можно уточнить у священника, какие послабления допускаются именно для вас.

Как выйти из Рождественского поста



Врачи рекомендуют выходить из Рождественского поста плавно. Нельзя резко начинать есть мясо. Ведь это может привести к тяжести в желудке, а также вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возвращаться к привычному рациону следует в течение двух недель. Сначала нужно начать есть молочные и кисломолочные продукты, потом яйца, белую рыбу, птицу и только в самом конце – мясо.

Что нужно делать в пост

Стоит помнить, что в дни поста главное – это стремление очистить душу и тело. Выражаться это должно не только в воздержании от плохих дел, но и в совершении добрых поступков. Рекомендуется каяться, просить прощения у близких, молиться и читать духовную литературу, оказывать посильную помощь нуждающимся. А еще указанный период подходит для того, чтобы провести время с родными и близкими.

Народные приметы

Согласно приметам, если в начале Рождественского поста идет снег, то это предвещает богатый урожай в следующем году. Морозная погода и метель предупреждают о ранней весне. А вот затяжные холода весной предвещают теплую погоду на Рождество.

Считалось, что все домашние дела во время поста нужно делать днем. Уборка по вечерам могла привлечь в дом нечисть. Удачу сулило рождение ребенка. Рожденный во время Рождественского поста малыш будет удачливым и счастливым.

В канун Рождества, вечером 7 января, на стол обычно ставили 12 блюд – тогда в дом можно привлечь процветание и удачу. Как встретишь Рождество, таким и будет следующий год, поэтому православные всегда старались, чтобы праздник получился радостным и светлым.