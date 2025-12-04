#Казахстан в сравнении
Общество

Атырауские таксисты на праворульных авто не соблюдают закон и обижаются на полицейских

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 06:20 Фото: Zakon.kz
В Атырау владельцы праворульных авто и машин с иностранными номерами возмущаются из-за пристального внимания со стороны дорожной полиции, хотя последнее предупреждение получили еще месяц назад, сообщает Zakon.kz.

В регионе, по их словам, усилили контроль, из-за чего многие таксисты остались без работы. Об этом передает "КТК". Полиция в свою очередь объясняет, что легализация давно закончилась, а значит, все эти авто вне закона.

"Большинство владельцев авто с армянскими, грузинскими и кыргызскими номерами таксуют между районами и городами. Но многие вынуждены прервать работу. Едва ли не ежедневно на трассах их останавливают патрульные. Кого-то штрафуют, объясняют, что такие авто давно должны быть перерегистрированы. А праворульные вообще запрещены в качестве такси", – говорится в телевизионном сюжете.

Со слов многих водителей, на перерегистрацию у них денег нет, потому что некоторые из них получают пенсии и пособия. Поэтому путь один – на трассу. Но прибывшие на встречу с водителями сотрудники полиции напомнили, что последнее предупреждение они делали еще месяц назад.

"Теперь никаких поблажек. И иностранный учет, и праворульные – это незаконно. Те же праворульные в такси запретили не просто так, а из-за роста числа смертельных ДТП", – отметили полицейские.

В регионе также насчитали около четырех тысяч праворульных авто. По закону работать в такси на них запрещено.

Ранее погоня полицейских за нарушителем привела к ДТП в Туркестанской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
