#Гордость Казахстана
Советы

Как понять, что вашему организму не хватает магния

магний, врач, советы, витамины , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 01:50 Фото: pixabay
Нехватка магния может длительное время протекать без выраженных симптомов, однако со временем приводит к ряду нарушений, предупредила врач-невролог Елена Мирошник, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" она отметила, что дефицит этого микроэлемента в первую очередь отражается на работе нервной системы. Он может проявляться повышенной раздражительностью, тревожностью, паническими состояниями, хронической усталостью, проблемами со сном, головными болями и снижением способности к концентрации.

Со стороны мышечной системы недостаток магния сопровождается судорогами, спазмами и непроизвольными подергиваниями мышц, включая веки, а также ощущениями покалывания и онемения в руках и ногах. Кроме того, дефицит магния способен негативно влиять на сердечно-сосудистую систему – вызывать учащенное сердцебиение, нарушения ритма и повышение артериального давления.

При длительной и выраженной нехватке элемента могут появляться тошнота, снижение аппетита и общая слабость. Врач также отметила, что из-за ухудшения усвоения кальция возрастает риск развития остеопороза, а у женщин нередко усиливаются симптомы предменструального синдрома.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи рассказали, как по состоянию ногтей определить наличие диабета.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
