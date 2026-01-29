Как понять, что вашему организму не хватает магния

Нехватка магния может длительное время протекать без выраженных симптомов, однако со временем приводит к ряду нарушений, предупредила врач-невролог Елена Мирошник, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" она отметила, что дефицит этого микроэлемента в первую очередь отражается на работе нервной системы. Он может проявляться повышенной раздражительностью, тревожностью, паническими состояниями, хронической усталостью, проблемами со сном, головными болями и снижением способности к концентрации.

Со стороны мышечной системы недостаток магния сопровождается судорогами, спазмами и непроизвольными подергиваниями мышц, включая веки, а также ощущениями покалывания и онемения в руках и ногах. Кроме того, дефицит магния способен негативно влиять на сердечно-сосудистую систему – вызывать учащенное сердцебиение, нарушения ритма и повышение артериального давления.

При длительной и выраженной нехватке элемента могут появляться тошнота, снижение аппетита и общая слабость. Врач также отметила, что из-за ухудшения усвоения кальция возрастает риск развития остеопороза, а у женщин нередко усиливаются симптомы предменструального синдрома.

