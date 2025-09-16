#АЭС в Казахстане
Статьи

Какое выбрать домашнее животное, если у вас аллергия

домашние питомцы, аллергия, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 16:43 Фото: pixabay
Многие хотели бы обзавестись домашними питомцами. Но часто любителей кошек и собак останавливает страх лишиться здоровья из-за вероятности аллергии и прочих неприятных реакций организма. Zakon.kz уточнил у специалиста, на какие породы можно обратить внимание.

По мнению ветеринара одной из алматинских клиник Камилы Нурмашевой, не существует гипоаллергенных животных. Она отметила, что есть породы кошек и собак, которые вызывают меньше аллергических реакций у людей.

"В основном это животные с менее выраженным подшерстком", – пояснила ветеринар.

Она назвала породы собак, которые можно отнести к этой группе:

  • терьеры (например, йоркширский терьер, той-терьер),
  • чихуахуа,
  • бишон фризе,
  • мальтезе.

Фото: pixabay

Среди кошек следующие породы:

  • девон-рекс,
  • корниш-рекс.

Фото: pixabay

Этих представителей домашних любимцев относят к менее аллергенным из-за того, что они выделяют меньше аллергического белка в окружающую среду.

"Указанные животные выделяют меньше аллергенов благодаря особенностям шерсти и кожи. Но все равно не являются полностью гипоаллергенными", – сказала ветеринарный врач.

Вместе с тем, добавила специалист, чтобы помочь людям-аллергикам, был изобретен специальный корм для кошек, который снижает выброс аллергенов через эпителий кожных покровов.

Фото: pixabay

Также существует мнение, что есть породы собак и кошек, которые отличаются более крепким здоровьем. Ветеринар считает, что нельзя назвать породу домашних животных менее болезненную. Но действительно существуют некоторые разновидности, которые имеют предрасположенность к определенным заболеваниям.

"Не существует животных, которые никогда ничем не болеют. Да, наблюдается предрасположенность определенных пород к некоторым видам заболеваний. Но чтобы ваш питомец не страдал недугами, надо правильно и регулярно ухаживать за ним".Камила Нурмашева

Эти мероприятия включают в себя обязательные визиты к ветеринарному врачу как минимум раз в год и проведение полного обследования:

– ультразвуковая диагностика (УЗИ),

– общий и биохимический анализ крови,

– эхокардиография сердца (по показаниям).

Также важно соблюдать график вакцинации и проводить регулярные обработки от эктопаразитов (блох, клещей) и гельминтов.

Все эти меры поддержки организма подбираются индивидуально, с учетом возраста, условий содержания и особенностей каждого животного.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Последние
Популярные
