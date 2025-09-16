Какое выбрать домашнее животное, если у вас аллергия
По мнению ветеринара одной из алматинских клиник Камилы Нурмашевой, не существует гипоаллергенных животных. Она отметила, что есть породы кошек и собак, которые вызывают меньше аллергических реакций у людей.
"В основном это животные с менее выраженным подшерстком", – пояснила ветеринар.
Она назвала породы собак, которые можно отнести к этой группе:
- терьеры (например, йоркширский терьер, той-терьер),
- чихуахуа,
- бишон фризе,
- мальтезе.
Среди кошек следующие породы:
- девон-рекс,
- корниш-рекс.
Этих представителей домашних любимцев относят к менее аллергенным из-за того, что они выделяют меньше аллергического белка в окружающую среду.
"Указанные животные выделяют меньше аллергенов благодаря особенностям шерсти и кожи. Но все равно не являются полностью гипоаллергенными", – сказала ветеринарный врач.
Вместе с тем, добавила специалист, чтобы помочь людям-аллергикам, был изобретен специальный корм для кошек, который снижает выброс аллергенов через эпителий кожных покровов.
Также существует мнение, что есть породы собак и кошек, которые отличаются более крепким здоровьем. Ветеринар считает, что нельзя назвать породу домашних животных менее болезненную. Но действительно существуют некоторые разновидности, которые имеют предрасположенность к определенным заболеваниям.
"Не существует животных, которые никогда ничем не болеют. Да, наблюдается предрасположенность определенных пород к некоторым видам заболеваний. Но чтобы ваш питомец не страдал недугами, надо правильно и регулярно ухаживать за ним".Камила Нурмашева
Эти мероприятия включают в себя обязательные визиты к ветеринарному врачу как минимум раз в год и проведение полного обследования:
– ультразвуковая диагностика (УЗИ),
– общий и биохимический анализ крови,
– эхокардиография сердца (по показаниям).
Также важно соблюдать график вакцинации и проводить регулярные обработки от эктопаразитов (блох, клещей) и гельминтов.
Все эти меры поддержки организма подбираются индивидуально, с учетом возраста, условий содержания и особенностей каждого животного.