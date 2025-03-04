Известный астролог про 4 марта: Подарит возможности

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась традиционным прогнозом на вторник, 4 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, сегодня впереди – прекрасный денек: буквально каждый час этих суток подарит нам свои возможности.

"С утра до 13:00 по московскому времени (до 15:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) – продолжаем наслаждаться творческой энергией от Солнца. Самое время созидать, сочинять, импровизировать, заинтересовать, увлечь кого-то, устроить себе или ребенку праздник – независимо от календаря", – написала Володина в своем Telegram-канале во вторник.

Василиса отметила, что с 13:00 до 18:00 (с 15:00 до 20:00 по времени Астаны) не стоит снижать темпа.

"Эти часы поддержаны Марсом и лучше всего подходят для физической активности. Отправляемся в парк или спортзал. Также направляем усилия в работу", – уточнила астролог.

Также Володина рассказала, что с 18:00 (с 20:00) и до конца суток гармоничный аспект от Сатурна склоняет нас к требовательности и скрупулезности: проверять уроки у детей, сверять квитанции и чеки, "подбивать" расходы, планировать важные дела на будущее.

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