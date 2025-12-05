Что нас заставляет думать о бывших снова и снова

Психолог Сильвия Северино объяснила, почему некоторые люди долго не могут отпустить мысли о бывших партнерах, сообщает Zakon.kz.

Ее комментарий приводит издание Vanitatis. По словам Северино, во время отношений мозг привыкает к регулярным дозам гормонов удовольствия, дофамина и окситоцина, которые выделяются, когда мы находимся рядом с любимым человеком. Но после расставания эта химическая поддержка резко прекращается.

"Человек исчезает, и вместе с ним уходит источник эмоционального благополучия, на который мозг опирался для регулирования чувств. Такой резкий обрыв вызывает эмоциональный дефицит, который мозг воспринимает как угрозу", – поясняет психолог.

Начинается своего рода химический кризис, когда организм почти отчаянно стремится вернуть прежние ощущения.

Именно тогда появляются импульсивные порывы:

Проверить соцсети.

Придумать повод для сообщения.

Вновь и вновь прокручивать в голове прошлые разговоры.

Главное – дать себе пространство для восстановления и позволить мозгу адаптироваться к новой реальности.

Ранее мы сообщали, что поцелуи помогают избежать кариеса.