Советы

Что нас заставляет думать о бывших снова и снова

разрыв отношений, психология, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 18:36
Психолог Сильвия Северино объяснила, почему некоторые люди долго не могут отпустить мысли о бывших партнерах, сообщает Zakon.kz.

Ее комментарий приводит издание Vanitatis. По словам Северино, во время отношений мозг привыкает к регулярным дозам гормонов удовольствия, дофамина и окситоцина, которые выделяются, когда мы находимся рядом с любимым человеком. Но после расставания эта химическая поддержка резко прекращается.

"Человек исчезает, и вместе с ним уходит источник эмоционального благополучия, на который мозг опирался для регулирования чувств. Такой резкий обрыв вызывает эмоциональный дефицит, который мозг воспринимает как угрозу", – поясняет психолог.

Начинается своего рода химический кризис, когда организм почти отчаянно стремится вернуть прежние ощущения.

Именно тогда появляются импульсивные порывы:

  • Проверить соцсети.
  • Придумать повод для сообщения.
  • Вновь и вновь прокручивать в голове прошлые разговоры.

Главное – дать себе пространство для восстановления и позволить мозгу адаптироваться к новой реальности.

Ранее мы сообщали, что поцелуи помогают избежать кариеса.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
