Цвет, который ежедневно носят миллионы, назвали признаком когнитивной пассивности

Стилисты и психологи заявили, что один цвет в гардеробе является маркером интеллектуальной несостоятельности, и носят его миллионы женщин ежедневно, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о черном – одном из самых популярных цветов в женских гардеробах по всему миру.

Исследование Кембриджского университета 2024 года показало неожиданную закономерность: люди, чей гардероб на 70% и более состоит из черных вещей, демонстрируют более низкие показатели креативного мышления и адаптивности к изменениям. Выборка составила 3200 человек из 12 стран, и результаты оказались одинаковыми независимо от культурного контекста.

Черный цвет давно считается универсальным решением для любой ситуации. Деловые встречи, свидания, походы в театр – черное платье, черные брюки, черная водолазка стали своеобразной униформой современной женщины. Но именно эта универсальность выдает отсутствие индивидуального мышления.

Как объяснила нейропсихолог из Института мозга человека РАН Марина Ковалева, выбор одежды напрямую связан с когнитивными функциями. Когда человек ежедневно выбирает черное, он не задействует зоны мозга, ответственные за творческое решение задач, оценку контекста и социальную адаптацию. Мозг работает в режиме автопилота.

Психологи называют это явление "эффектом минимального выбора". Человек сознательно ограничивает палитру решений, чтобы экономить ментальную энергию. Звучит разумно, но на деле приводит к атрофии способности принимать нестандартные решения. Черный становится не выбором, а отказом от выбора.

Особенно показательны данные по корпоративной среде. HR-специалисты крупных IT-компаний заметили: кандидаты, приходящие на собеседования исключительно в черном, реже проявляют инновационное мышление в рабочих задачах. Они предпочитают проверенные алгоритмы, избегают экспериментов и слабо генерируют новые идеи.

Стилист Елена Рогова работает с топ-менеджерами и наблюдает четкую корреляцию: чем выше должность, тем разнообразнее гардероб. Руководители высшего звена интуитивно понимают: цвет влияет не только на восприятие окружающих, но и на собственное мышление. Синий активизирует аналитические способности, зеленый улучшает концентрацию, красный повышает энергию. Черный же создает иллюзию безопасности, но тормозит интеллектуальную активность.

Интересный момент: женщины оправдывают выбор черного практичностью. Не маркий, стройнит, подходит ко всему. Но за этими аргументами скрывается нежелание думать. Подбор цветовых сочетаний, учет особенностей фигуры, адаптация образа под ситуацию – все это требует когнитивных усилий. Черный освобождает от необходимости думать.

Культуролог Игорь Смирнов указывает на исторический контекст: в традиционных обществах черный носили крестьяне и низшие слои – это был цвет бедности и отсутствия выбора. Аристократия демонстрировала статус через яркие, сложные цвета. Современная мода перевернула эту логику, но психологический механизм остался: черный по-прежнему сигнализирует об ограниченности ресурсов, только теперь интеллектуальных.

Данные социальных сетей подтверждают: посты модных блогеров в цветной одежде получают на 34% больше вовлеченности, чем фотографии в черном. Аудитория подсознательно реагирует на разнообразие как на признак развитой личности. Монохромность считывается как скука и предсказуемость, пишет ПроГород.

Нейропсихологи предупреждают: ежедневный выбор черного – это не просто про одежду, это про способ мышления. Если человек годами избегает когнитивной нагрузки в таком простом деле, как подбор цвета, он неизбежно теряет навык принимать сложные решения в других сферах жизни.

Ранее стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный прием в образах экс-главреда Vogue Анны Винтур.