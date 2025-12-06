Стилист разобрал образы "снежной королевы моды" Анны Винтур
Стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный прием в образах экс-главреда Vogue Анны Винтур, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил ее "любовь к анималистичным узорам".
"Обратите внимание, что Анна миксует в одном образе и зебру, и леопард, и змею. Решил покопаться в архивах и посмотреть, как одевалась ранняя Анна Винтур. А она любила пошалить: тут и пайетки, и мини, и косухи в клепках, и колготки с блеском", – написал Рогов.
Анна Винтур – легендарная британская журналистка и медиа-менеджер, одна из самых влиятельных фигур в мировой моде, известная как главный редактор американского Vogue (с 1988 по 2025 год) и глобальный директор издательства Condé Nast, управляющая всеми мировыми версиями Vogue. Ее считают "снежной королевой моды", прототипом героини фильма "Дьявол носит Prada".
