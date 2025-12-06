#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Стилист разобрал образы "снежной королевы моды" Анны Винтур

стилист оценил образы Анны Винтур, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 22:43 Фото: Instagram/wintourworld
Стилист и телеведущий "Модного приговора" Александр Рогов назвал главный прием в образах экс-главреда Vogue Анны Винтур, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил ее "любовь к анималистичным узорам".

"Обратите внимание, что Анна миксует в одном образе и зебру, и леопард, и змею. Решил покопаться в архивах и посмотреть, как одевалась ранняя Анна Винтур. А она любила пошалить: тут и пайетки, и мини, и косухи в клепках, и колготки с блеском", – написал Рогов.

Анна Винтур – легендарная британская журналистка и медиа-менеджер, одна из самых влиятельных фигур в мировой моде, известная как главный редактор американского Vogue (с 1988 по 2025 год) и глобальный директор издательства Condé Nast, управляющая всеми мировыми версиями Vogue. Ее считают "снежной королевой моды", прототипом героини фильма "Дьявол носит Prada".

Ранее сообщалось, что стилисты назвали модные модели зимних свитеров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
