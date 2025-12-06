Стилист разобрал образы "снежной королевы моды" Анны Винтур

В Telegram он отметил ее "любовь к анималистичным узорам".

Анна Винтур – легендарная британская журналистка и медиа-менеджер, одна из самых влиятельных фигур в мировой моде, известная как главный редактор американского Vogue (с 1988 по 2025 год) и глобальный директор издательства Condé Nast, управляющая всеми мировыми версиями Vogue. Ее считают "снежной королевой моды", прототипом героини фильма "Дьявол носит Prada".