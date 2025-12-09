Через сколько часов после заваривания чай превращается в отраву

Через какое время или в каких случаях нужно вылить старый чай и заварить новый? Какие могут быть последствия употребления слишком долго настоявшегося чая – читайте на Zakon.kz.

В идеале выпивать заваренный чай, особенно черный и с различными добавками, нужно в течение 30-60 минут, когда он и полезен, и вкусен. Максимально допустимый срок хранения заваренного чая перед употреблением составляет примерно восемь часов, пишет doctorpiter.ru.

Однако примерно через восемь часов чай утратит практически все свои полезные свойства. А вот чай с молоком или лимоном лучше вылить через 6 часов.

Можно ли хранить заварку в холодильнике: по данным портала – да. Желательно делать это в стеклянной или керамической посуде. Но тоже недолго.

Ученые из Канады и Швеции установили: если чай долго стоит, в нем растет концентрация свинца, который накапливается в организме и особенно опасен для детей.

Старая заварка также может вызвать пищевые отравления – тошноту, рвоту, жар и головокружение. В простоявшем чае быстро размножаются бактерии и грибки, вырабатывающие афлатоксин, связанный с тяжелыми заболеваниями.

Напитки с фруктами, сахаром и ароматизаторами портятся быстрее всего.

