Советы

Через сколько часов после заваривания чай превращается в отраву

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 21:57
Через какое время или в каких случаях нужно вылить старый чай и заварить новый? Какие могут быть последствия употребления слишком долго настоявшегося чая – читайте на Zakon.kz.

В идеале выпивать заваренный чай, особенно черный и с различными добавками, нужно в течение 30-60 минут, когда он и полезен, и вкусен. Максимально допустимый срок хранения заваренного чая перед употреблением составляет примерно восемь часов, пишет doctorpiter.ru.

Однако примерно через восемь часов чай утратит практически все свои полезные свойства. А вот чай с молоком или лимоном лучше вылить через 6 часов.

Можно ли хранить заварку в холодильнике: по данным портала – да. Желательно делать это в стеклянной или керамической посуде. Но тоже недолго.

Ученые из Канады и Швеции установили: если чай долго стоит, в нем растет концентрация свинца, который накапливается в организме и особенно опасен для детей.

Старая заварка также может вызвать пищевые отравления – тошноту, рвоту, жар и головокружение. В простоявшем чае быстро размножаются бактерии и грибки, вырабатывающие афлатоксин, связанный с тяжелыми заболеваниями.

Напитки с фруктами, сахаром и ароматизаторами портятся быстрее всего.

Российский диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, какой вариант холодца является самым полезным.

Читайте также
Сколько чая нужно выпивать в день, чтобы замедлить старение
04:38, 28 января 2024
Сколько чая нужно выпивать в день, чтобы замедлить старение
Чем опасен для здоровья черный чай
10:45, 04 июня 2023
Чем опасен для здоровья черный чай
Врач рассказала, кому не стоит пить чай с сахаром
09:33, 16 августа 2025
Врач рассказала, кому не стоит пить чай с сахаром
