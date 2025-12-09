Назван самый полезный вариант холодца

Российский диетолог и нутрициолог Софья Кованова рассказала, какой вариант холодца является самым полезным, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 9 декабря 2025 года специалист отметила, что холодец может принести пользу здоровью, если его приготовить из правильных ингредиентов.

"Холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из постного мяса. Например, курица, индейка, телячья вырезка без избыточного жира и соли. Он богат коллагеном, поддерживает здоровье суставов и кожи", – объяснила Кованова.

Она уточнила, что варианты блюда для взрослых и детей отличаются.

"Для детей его чаще готовят из курицы или индейки, взрослым подойдет из говядины или смешанные варианты", – рассказала Кованова.

Также диетолог обратила внимание на то, что холодец является источником белка, но его нельзя переедать.

Порция не должна превышать 150 граммов, а в сутки можно съесть не более 250 граммов этого продукта.

