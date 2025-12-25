Пенсия в Казахстане: можно ли сменить банк для перечисления выплат

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Сегодня, 25 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что казахстанцы могут оформить перечисление пенсии на новую банковскую карту, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что: "При смене банковских реквизитов необходимо обратиться в ЦОН по месту проживания". Также внести изменения казахстанцы могут дистанционно – через мобильное приложение банка второго уровня (БВУ). Материал по теме Почему не всем пенсионерам в Казахстане положена базовая пенсия 24 декабря 2025 года в Минтруда рассказали о размерах пенсий в Казахстане. Подробнее об этом – здесь.

