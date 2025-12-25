#Казахстан в сравнении
Общество

Пенсия в Казахстане: можно ли сменить банк для перечисления выплат

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 25 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что казахстанцы могут оформить перечисление пенсии на новую банковскую карту, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что:

"При смене банковских реквизитов необходимо обратиться в ЦОН по месту проживания".

Также внести изменения казахстанцы могут дистанционно – через мобильное приложение банка второго уровня (БВУ).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:13
Почему не всем пенсионерам в Казахстане положена базовая пенсия

24 декабря 2025 года в Минтруда рассказали о размерах пенсий в Казахстане. Подробнее об этом – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
