Пенсия в Казахстане: можно ли сменить банк для перечисления выплат
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 25 декабря 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что казахстанцы могут оформить перечисление пенсии на новую банковскую карту, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорации уточнили, что:
"При смене банковских реквизитов необходимо обратиться в ЦОН по месту проживания".
Также внести изменения казахстанцы могут дистанционно – через мобильное приложение банка второго уровня (БВУ).
Материал по теме
Почему не всем пенсионерам в Казахстане положена базовая пенсия
24 декабря 2025 года в Минтруда рассказали о размерах пенсий в Казахстане. Подробнее об этом – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript