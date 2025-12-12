Какие женские стрижки оказались на пике моды этой зимой

Стилист рассказала о самых актуальных прическах сезона, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в почете классика, которую попросту не способны вытеснить всевозможные новшества – к примеру, вариации на тему боб и каре. Вечной актуальностью они обязаны универсальности – подходят большинству женщин вне зависимости от формы лица – и комфортному отрастанию.

Неплохой и опять же классический, проверенный временем вариант – пикси.

"Пикси смотрится очень дерзко, стильно и молодо. И при этом стрижка отлично омолаживает образ, особенно если добавить текстурированные пряди или динамичную челку", – рассказала стилист Александра Французова в беседе с ИА RuNews24.ru.

Хочется чего-то действительно нового? "Примерьте" на себя маллет или wolfcut – растрепанные стрижки в стиле 80-х.

Также специалист упомянула корейские и японские формы вроде томбоя и "стрижки-бабочки". Последняя обещает плавный каскад и идеально ложится на волосы практически любого типа.

Ранее эксперты рассказали, как сохранить красоту кожи в мороз.