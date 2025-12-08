Снежная королева: как сохранить красоту кожи в мороз

Зима "застряла в пробке" по пути к нам. Впрочем, по данным синоптиков, со дня на день казахстанцы все же ощутят морозное дыхание ее величества на своей коже – которую, кстати, надо поберечь, если хотите встречать Новый год как снежная королева, а не снежная баба. Zakon.kz делится советами.

Красота начинается с душа

...который мы, оказывается, тоже принимаем неправильно. И как бы ни зубоскалили на темы вредоносных перекусов "на ногах", питья воды не по часам и дыхания "не теми частями тела" в Сети, иной раз в них находится зерно истины.

Фото: pexels

К примеру, душ "для души" в экстремально горячей воде, возможно, помогает расслабиться вам, но не вашей коже. Особенно в стужу: тело как никогда нуждается в защитной жировой пленке, а вы смываете ее с яростью дорвавшегося до грязнули Мойдодыра. Не надо так. Придерживайтесь температуры не выше 35 градусов, минимизируйте количество изливаемых на себя гелей и мыла и старайтесь принимать ванну не чаще двух раз в неделю.

Не дайте себе засохнуть

Вернемся к дыханию, в нашем случае – "кожей". Ни дня кого не секрет: отопление оказывает сразу две услуги – обычную и медвежью. С одной стороны, греет нам остывшие в ходе суетливых перебежек по улицам косточки, с другой, безбожно иссушивает воздух в помещениях, а следовательно, сказывается на нашей внешности, грозя превратить самый сочный абрикос в завалявшуюся в вазочке с конфетами курагу. Избежать метаморфозы поможет увлажнитель воздуха. Или хотя бы таз с водой, оставленный у радиатора.

Фото: pixabay

Мягкость – залог успеха

Нежные кружевные снежинки зачаровывают своей хрупкостью. А зачерпнешь горсть таких ладонью – враз становятся плотным, готовым к атаке зазевавшегося прохожего снежком.

Фото: pexels

"Снегурочкам" тоже следует сделать ставку на обманчивую мягкость ухода ради ледяной крепости своей красоты. Откажитесь от грубых скрабов, жестких ПАВов, щелочи, косметических продуктов, содержащих вазелин и парафин, а также спиртовых "бабушкиных" лосьонов. Куда лучше сейчас подойдут деликатные гели, масла и молочко, мягкие пилинги и не агрессивные кислоты.

Больше влаги – краше лица

Увлажнение – основа зимней бьюти-рутины. Ищите на этикетках такие компоненты, как гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ (притягивают воду), церамиды (удерживают ее), салициловая кислота, цинк (устраняют дефекты). Не ленитесь использовать маски и патчи вечерами. Так кожа останется напитанной и сияющей даже в самую лютую стужу.

Фото: pexels

Надежная защита

Вообще косметологи рекомендуют "перейти" на более плотные текстуры кремов – такие как раз создают защитную пленку на лице и не дают его в обиду холодному ветру. В составе желательны: масла ши и жожоба, витамины А и Е, пантенол, воск. "Броня" наносится за 20-30 минут до выхода из дома, чтобы дать крему время впитаться как следует.

Но! Жирной коже такое не подходит – это как мазать масло маслом. Здесь вполне достаточно легкого флюида.

Фото: pixabay

Держать солнечный удар

Да, за окнами далеко не лазурные воды и изумрудные пальмы. Увы. На градусник и вовсе смотреть не хочется. Но все это не означает, что солнце, подобно рыжему медведю, залегло в спячку до следующей весны. Оно по-прежнему "ударяет" по нам и пугает фотостарением. Посему не убирайте купленные летом яркие баночки средств с SPF на антресоли. Они вам еще пригодятся.

