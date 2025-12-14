#Казахстан в сравнении
Советы

Чем занимаются самые счастливые люди в выходные

, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 13:34
У людей, довольных своей жизнью, действительно есть общие черты и привычки. Современные психологи подтверждают: счастливые люди по-особому проводят выходные, чтобы по-настоящему восстановить силы, сообщает Zakon.kz.

Психолог Кэсси Холмс выделила шесть принципов, которые помогают сделать уик-энд источником энергии на всю неделю, пишет doctorpiter.ru.

1. Планируют, но оставляют пространство для спонтанности

Лучший отдых – баланс между четким планом и свободой. Счастливые люди намечают одно-два важных дела – встречу, поездку, поход в кино или в гости, а остальное время оставляют для импровизации.

2. Откладывают телефон и ноутбук

Постоянное пребывание онлайн отнимает силы. Те, кто умеет отдыхать, сознательно устраивают часы или даже целый день без гаджетов, рабочих сообщений и новостей. Такой офлайн дает ощущение покоя и перезагрузки.

3. Осознанно выбирают компанию

Не любое общение полезно. Люди, которые чувствуют себя отдохнувшими, проводят выходные с теми, кто поддерживает и делится позитивом, а не забирает энергию.

4. Создают собственные ритуалы

Приятные повторяющиеся действия помогают настроиться на отдых. Утренний кофе, долгий сон, дневник или любимая музыка становятся сигналом для мозга: это время для себя.

5. Двигаются в удовольствие

Физическая активность снижает стресс, если не превращается в обязанность. Кто-то выбирает танцы, кто-то – прогулки. Главное – не нагрузка, а чувство бодрости после движения.

6. Завершают выходные на позитиве

Воскресный вечер часто ассоциируется с тревогой перед работой. Счастливые люди используют это время иначе: вспоминают три хорошие вещи прошедших дней и три момента, которых ждут на неделе. Такой настрой помогает спокойно встретить понедельник.

Ранее мы писали про 7 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым.

