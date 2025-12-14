Чем занимаются самые счастливые люди в выходные
Психолог Кэсси Холмс выделила шесть принципов, которые помогают сделать уик-энд источником энергии на всю неделю, пишет doctorpiter.ru.
1. Планируют, но оставляют пространство для спонтанности
Лучший отдых – баланс между четким планом и свободой. Счастливые люди намечают одно-два важных дела – встречу, поездку, поход в кино или в гости, а остальное время оставляют для импровизации.
2. Откладывают телефон и ноутбук
Постоянное пребывание онлайн отнимает силы. Те, кто умеет отдыхать, сознательно устраивают часы или даже целый день без гаджетов, рабочих сообщений и новостей. Такой офлайн дает ощущение покоя и перезагрузки.
3. Осознанно выбирают компанию
Не любое общение полезно. Люди, которые чувствуют себя отдохнувшими, проводят выходные с теми, кто поддерживает и делится позитивом, а не забирает энергию.
4. Создают собственные ритуалы
Приятные повторяющиеся действия помогают настроиться на отдых. Утренний кофе, долгий сон, дневник или любимая музыка становятся сигналом для мозга: это время для себя.
5. Двигаются в удовольствие
Физическая активность снижает стресс, если не превращается в обязанность. Кто-то выбирает танцы, кто-то – прогулки. Главное – не нагрузка, а чувство бодрости после движения.
6. Завершают выходные на позитиве
Воскресный вечер часто ассоциируется с тревогой перед работой. Счастливые люди используют это время иначе: вспоминают три хорошие вещи прошедших дней и три момента, которых ждут на неделе. Такой настрой помогает спокойно встретить понедельник.
Ранее мы писали про 7 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым.