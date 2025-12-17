#Казахстан в сравнении
Советы

"До 12:00 успеть все": Василиса Володина дала важный совет на 17 декабря

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:17 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как лучше провести сегодняшний день, 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, все важное стоит запланировать до 10:00 по московскому времени (до 12:00 по времени Астаны).

"Гармоничный аспект Луны с Сатурном обещает надежное решение вопросов, если сосредоточиться и проявить упорство. Поход в МФЦ, запись к врачу, сбор пакета документов для разных инстанций (все самое скучное) – бросайте на это время", – пояснила Володина в своем Telegram-канале.

С 10:00 до 20:00 (с 12:00 до 22:00), как отметила астролог, результативность снижена, как будто воздух выпустили из шарика.

"Луна уходит и нам советует не напрягаться. Рутина, неизбежное и неотменимое. И в спокойном темпе, пожалуйста, напряг и самоотдача не нужны", – добавила она.

С 20:00 (с 22:00) до конца дня, как пояснила Василиса, "Луна болтает по-дружески с Меркурием – самое время изучить новый урок онлайн-курса, посетить лекцию или заглянуть в книжный магазин за новинкой".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 10:17
"Конец испытаниям": три знака зодиака наконец-то услышит Вселенная

Ранее астрологи назвали представителей зодиакального круга, к которым всегда все обращаются, когда что-то случается.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
