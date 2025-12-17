"До 12:00 успеть все": Василиса Володина дала важный совет на 17 декабря

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, как лучше провести сегодняшний день, 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, все важное стоит запланировать до 10:00 по московскому времени (до 12:00 по времени Астаны).

"Гармоничный аспект Луны с Сатурном обещает надежное решение вопросов, если сосредоточиться и проявить упорство. Поход в МФЦ, запись к врачу, сбор пакета документов для разных инстанций (все самое скучное) – бросайте на это время", – пояснила Володина в своем Telegram-канале.

С 10:00 до 20:00 (с 12:00 до 22:00), как отметила астролог, результативность снижена, как будто воздух выпустили из шарика.

"Луна уходит и нам советует не напрягаться. Рутина, неизбежное и неотменимое. И в спокойном темпе, пожалуйста, напряг и самоотдача не нужны", – добавила она.

С 20:00 (с 22:00) до конца дня, как пояснила Василиса, "Луна болтает по-дружески с Меркурием – самое время изучить новый урок онлайн-курса, посетить лекцию или заглянуть в книжный магазин за новинкой".

Ранее астрологи назвали представителей зодиакального круга, к которым всегда все обращаются, когда что-то случается.