Красота спасет день: прогноз Володиной на 18 декабря

18 декабря 2025 года – это день комплиментов и удачных разговоров. Об этом рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что сегодня – день, когда эмпатия, чувство вкуса и меры определяют все.

"В первой половине дня Меркурий составит компанию Луне, делая любое общение приятным, решение интеллектуальных задач увлекательным, выступления красноречивыми, тексты броскими, шутки искрометными. Да и любые повседневные дела ускоряются", – написала Володина в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 13:00 по московскому времени (с 15:00 по времени Астаны) до конца дня Венера протягивает руку поддержки всем, кто приветлив, уважителен и мил.

"Красота спасает если не мир, то положение вещей. Самое время проявлять внимание к окружающим, говорить комплименты, выбирать новую одежду или украшения в подарок, учиться стилю или искусству", – добавила Василиса.

С гороскопом на 18 декабря 2025 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.