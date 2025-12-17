Судьба меняет сценарий: гороскоп для всех знаков на четверг

18 декабря 2025 года может пойти не по привычному сценарию. Звезды обещают неожиданные поступки и ситуации, в которых многое придется решать на ходу. Для одних это станет шансом изменить ход событий, для других – поводом пересмотреть свои эмоции, отношения и планы, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня у Овна будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Овна вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: "серая мышка" войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль… Впрочем, и сам Овен вряд ли сегодня станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Тельца прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства – любое событие сегодня имеет шанс отразиться на судьбе Тельца, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он сегодня ни брался и какие бы решения ни принимал.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет им ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Близнецам максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Близнецы имеют шанс встретить человека, заставляющего их сердце учащенно биться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня у Рака будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Рак с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Раку сегодня полезно уйти с головой в дела и заботы – здесь его серьезность будет играть ему только на руку.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня день предоставляет Льву прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Льва к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений – словом, любой сферы жизни Льва, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня большую часть дня деловая активность Девы будет практически равна нулю, зато она с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Дева неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Деву в ужас: сегодня день, когда она больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня как бы ни хотели Весы расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит им это сделать. События будут требовать активного участия Весов, раз за разом выдергивая их из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Весам ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но они не пожалеют: сегодня им предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Весы смогут, только если будут полноправными участниками событий.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Скорпиона могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Скорпиона – от домашнего хозяйства до любви. Так что сегодня ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня настроение Стрельца может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Стрельца и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Стрельцу сегодня не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерогу необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Козерог сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Водолея, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело их отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Рыбам большой запас прочности: их целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Рыб вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: сегодня выведенные из себя Рыбы опаснее разъяренного быка!

