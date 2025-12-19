#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
513.55
602.09
6.42
Советы

Как стать водителем грузовика в Казахстане: все важные требования

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 12:11 Фото: pexels
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сделали важное заявление для водителей, желающих получить категорию "С", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 19 декабря 2025 года, казахстанец спросил у специалистов, как получить категорию "С" и какие требования для этого необходимо выполнить.

Категория "С" в Казахстане дает право управлять грузовыми автомобилями с разрешенной максимальной массой (РММ) более 3,5 тонны (кроме пассажирских категории "D") и автомобилями "C" с прицепом до 750 кг.

В корпорации подробно разъяснили порядок действий.

Прежде всего, для оформления категории "С" водитель должен быть не моложе 21 года и иметь стаж вождения не менее трех лет.

"В том числе стаж управления авто, относящемуся к подкатегории "С1+", не менее одного года. Также необходимо пройти обучение в автошколе с получением соответствующего свидетельства и успешно сдать теоретический и практический экзамены по данной категории".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее мы рассказывали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Безупречная репутация и новые запреты: что хотят изменить для госслужащих в Казахстане
12:39, Сегодня
Безупречная репутация и новые запреты: что хотят изменить для госслужащих в Казахстане
Кандидаты в водители не смогут получить права: важное нововведение для автошкол Казахстана
12:09, 22 января 2025
Кандидаты в водители не смогут получить права: важное нововведение для автошкол Казахстана
Фото на удостоверение и паспорт: важная информация для казахстанцев
10:51, 04 декабря 2025
Фото на удостоверение и паспорт: важная информация для казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: