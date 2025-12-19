Как стать водителем грузовика в Казахстане: все важные требования

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сделали важное заявление для водителей, желающих получить категорию "С", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 19 декабря 2025 года, казахстанец спросил у специалистов, как получить категорию "С" и какие требования для этого необходимо выполнить.

Категория "С" в Казахстане дает право управлять грузовыми автомобилями с разрешенной максимальной массой (РММ) более 3,5 тонны (кроме пассажирских категории "D") и автомобилями "C" с прицепом до 750 кг.

В корпорации подробно разъяснили порядок действий.

Прежде всего, для оформления категории "С" водитель должен быть не моложе 21 года и иметь стаж вождения не менее трех лет.

"В том числе стаж управления авто, относящемуся к подкатегории "С1+", не менее одного года. Также необходимо пройти обучение в автошколе с получением соответствующего свидетельства и успешно сдать теоретический и практический экзамены по данной категории". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

