#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Общество

Кандидаты в водители не смогут получить права: важное нововведение для автошкол Казахстана

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:09 Фото: Zakon.kz
Накануне, 21 января 2025 года, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратилось к кандидатам в водители, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации заявили, что в Казахстане началась важная инициатива – внедрение АИС "Автошкола".

"Теперь все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС "Автошкола" МВД РК, начиная с 2022 года. Это поможет исключить "серые схемы" и гарантировать, что на наших дорогах будут ездить только квалифицированные и подготовленные водители", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

Отмечается, что кандидаты в водители, чьи данные об окончании автошколы не занесены в АИС "Автошкола", не смогут получить услугу "Выдача водительского удостоверения" до актуализации информации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:09
Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамены для получения водительских прав
, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:09

С 23 апреля 2024 года в Казахстане вступили в силу новые правила получения прав. Из них следовало, что кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан охватит арктический холод: ожидаются морозы до -40°C
Общество
11:30, Сегодня
Казахстан охватит арктический холод: ожидаются морозы до -40°C
Как предотвратить травмы глаз у детей: советы экспертов
Общество
11:30, Сегодня
Как предотвратить травмы глаз у детей: советы экспертов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: