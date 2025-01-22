Кандидаты в водители не смогут получить права: важное нововведение для автошкол Казахстана

Накануне, 21 января 2025 года, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратилось к кандидатам в водители, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации заявили, что в Казахстане началась важная инициатива – внедрение АИС "Автошкола".

"Теперь все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС "Автошкола" МВД РК, начиная с 2022 года. Это поможет исключить "серые схемы" и гарантировать, что на наших дорогах будут ездить только квалифицированные и подготовленные водители", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

Отмечается, что кандидаты в водители, чьи данные об окончании автошколы не занесены в АИС "Автошкола", не смогут получить услугу "Выдача водительского удостоверения" до актуализации информации .

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С 23 апреля 2024 года в Казахстане вступили в силу новые правила получения прав. Из них следовало, что кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол.