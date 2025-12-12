#Казахстан в сравнении
Советы

Андреев день и страшные приметы: чего нельзя делать 13 декабря

ножницы, нитки, метр, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:41 Фото: pexels
13 декабря в народном календаре носит название Андреев день. С ним связывают страшные приметы и запреты, сообщает Zakon.kz.

Так как Андреев день выпадает на время Рождественского поста (28 ноября – 6 января), запрещены шумные застолья и веселые гулянья с обильным угощением и алкоголем.

Что еще запрещено:

  • Нельзя работать по дому и в поле – считалось, что в этот день труд принесет беду или неудачу.
  • Не рекомендуется ссориться и ругаться – считалось, что ссоры в этот день приведут к длительной вражде.
  • Нельзя отдавать долги и занимать деньги – чтобы не "отдать" свое счастье.
  • Не стоит заниматься гаданиями для беды – гадания допустимы, но только с добрыми намерениями.

Народные приметы:

  • Погода 13 декабря предсказывает зимние морозы: если утром иней на траве – зима будет снежной, а сильный ветер сулит метели.
  • Сны в этот день могут сбываться – особенно те, которые видели в первой половине дня.
  • Животные ведут себя необычно – считалось, что звери предчувствуют морозы и метели.

Также, по народным поверьям, как говорится в публикации "Известий", считалось, что шитье, вязание или любое другое рукоделие в Андреев день могло "зашить" удачу и принести беды в дом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:41
Юрьев день: что 9 декабря нельзя делать, тревожные приметы

Также мы рассказывали, что в Алматы стартует программа патриотических событий к памятным датам декабря.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
