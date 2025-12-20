Врач раскрыл комплекс упражнений для поддержания молодости

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о комплексе упражнений, который, по его словам, помогает поддерживать молодость и общее очищение организма, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что данная программа подходит в качестве эффективной разминки, не требует много времени и сочетает кардио- и силовую нагрузку.

Комплекс включает в себя 15 повторений бёрпи, затем 5 бёрпи с гантелями весом 20 килограммов, 10 подтягиваний на перекладине и 10 трастеров – приседаний с одновременным подъемом гантелей по 18 килограммов над головой. Все упражнения выполняются по кругу, всего – пять кругов.

По словам доктора Мясникова, на выполнение всей тренировки у него уходит от 45 до 50 минут. При этом, как говорится в публикации "АиФ", более подготовленные люди могут справиться быстрее – примерно за 30 минут.

Врач рекомендует выполнять этот комплекс четыре раза в неделю, чередуя тренировки с днями отдыха и силовыми занятиями со штангой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



