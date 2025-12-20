#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Врач раскрыл комплекс упражнений для поддержания молодости

мужчина, лес, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 12:09 Фото: pixabay
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о комплексе упражнений, который, по его словам, помогает поддерживать молодость и общее очищение организма, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что данная программа подходит в качестве эффективной разминки, не требует много времени и сочетает кардио- и силовую нагрузку.

Комплекс включает в себя 15 повторений бёрпи, затем 5 бёрпи с гантелями весом 20 килограммов, 10 подтягиваний на перекладине и 10 трастеров – приседаний с одновременным подъемом гантелей по 18 килограммов над головой. Все упражнения выполняются по кругу, всего – пять кругов.

По словам доктора Мясникова, на выполнение всей тренировки у него уходит от 45 до 50 минут. При этом, как говорится в публикации "АиФ", более подготовленные люди могут справиться быстрее – примерно за 30 минут.

Врач рекомендует выполнять этот комплекс четыре раза в неделю, чередуя тренировки с днями отдыха и силовыми занятиями со штангой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее российский врач, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о смертельной опасности простуды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Врач оценил пользу грибов для организма
01:51, 03 июля 2023
Врач оценил пользу грибов для организма
Известный врач раскрыл, когда лекарство может оказаться ядом
14:08, 25 марта 2025
Известный врач раскрыл, когда лекарство может оказаться ядом
Врач назвал первые симптомы диабета
13:12, 30 апреля 2023
Врач назвал первые симптомы диабета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: