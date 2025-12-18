Что важно сделать каждому казахстанцу, прежде чем взять кредит

Каждому казахстанцу, прежде чем оформить кредит, нужно выполнить несколько важных шагов, которые в будущем помогут избежать проблем, сообщает Zakon.kz.

Как отметили эксперты fingramota.kz, сегодня кредиты являются частью жизни большинства граждан Казахстана. Вариантов много (ипотека, автокредит, потребительский заем или "быстрые деньги" на карту), и кажется, что взять кредит проще простого, но вот вернуть его без стресса – совсем другая история.

Чтобы кредит не стал проблемой, по словам экспертов, важно подходить к нему грамотно: честно оценить свои возможности, изучить условия и внимательно читать документы. Ниже – простая инструкция, как это сделать.

1. Определите реальную потребность

Прежде чем оформлять заем, задайте себе вопрос: а действительно ли без кредита не обойтись? Кредит – это не помощь, а финансовое обязательство, и за каждый взятый тенге вы заплатите больше, чем взяли.

Если речь идет о срочных и жизненно важных расходах – например, о лечении, учебе или ремонте жилья после аварии, кредит может стать выходом. Но если цель – новый гаджет, отпуск или дорогая покупка "ради настроения", возможно, стоит подождать и накопить.

Совет: попробуйте отложить нужную сумму хотя бы частично. Если вам удается регулярно копить – это уже сигнал, что вы справитесь и с ежемесячными выплатами. Если нет – возможно, кредит сейчас не лучший вариант.

2. Рассчитайте свою кредитную нагрузку

Прежде чем брать новый заем, важно понять, какую долю вашего дохода уже "съедают" кредиты. Для этого существует показатель – коэффициент долговой нагрузки (КДН) – отношение всех ежемесячных выплат по кредитам к вашему совокупному ежемесячному доходу.

Формула проста: КДН = (сумма всех ежемесячных платежей / месячный доход) × 100%.

В Казахстане установлены законодательные ограничения: банк не имеет права выдавать новый кредит, если ваш ПДН превышает 50%.

Это значит, что половина дохода должна оставаться на повседневные расходы – еду, жилье, транспорт и непредвиденные траты.

Пример: Если вы зарабатываете 300 000 тенге, то общие платежи по всем кредитам не должны быть выше 150 000 тенге в месяц.

Проверить свой КДН можно самостоятельно с помощью калькуляторов на сайтах банков.

3. Изучите рынок и сравните условия

Ошибкой многих заемщиков становится спешка. Услышав фразу "одобряем за 5 минут", человек подписывает договор, не вникая в детали. А ведь именно в них кроется переплата.

Перед тем как выбрать кредит:

сравните годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) – именно она отражает полную стоимость кредита с учетом комиссий и страховок;

уточните, есть ли скрытые платежи за обслуживание, открытие счета или досрочное погашение;

обратите внимание, требует ли банк страховку жизни или имущества и можно ли отказаться;

поинтересуйтесь, можно ли закрыть кредит досрочно без штрафов – это поможет сэкономить, если появятся лишние деньги.

Не поленитесь проверить предложения нескольких банков – разница в ставках может быть ощутимой. Иногда выгоднее взять кредит в банке, где вы уже получаете зарплату, – там ниже риск, а значит, и процент.

4. Проверьте свою кредитную историю

Еще один важный шаг – убедиться, что с вашей кредитной историей все в порядке. Любая просрочка, даже старая, может повлиять на решение банка или увеличить ставку.

Получить отчет можно через Первое кредитное бюро или портал eGov.kz.

Если вы видите ошибки или старые долги, которые уже погашены, – подайте запрос на исправление. Хорошая кредитная история – это ваше "финансовое досье", от которого зависит не только одобрение, но и условия кредита.

Фото: fingramota.kz

5 декабря 2025 года казахстанцам напомнили о важном запретe на кредиты. Подробности – здесь.