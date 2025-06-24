Особый праздник 25 июня – приметы и запреты

В народном календаре праздник 25 июня носит название Петр Солнцеворот. Он символизирует поворот солнца к зиме и связан с культом урожая, сообщает Zakon.kz.

В этот день, по народным поверьям, солнце начинает "укорачивать свой путь", дни становятся короче, ночи длиннее. Это время считалось переломным, символизируя переход от светлой половины года к зрелому лету, пишут "Известия".

Крестьянские традиции в этот день были особенно насыщены. До обеда сеяли "белое" зерно – овес и пшеницу, после обеда – "черное", в первую очередь гречку. Считалось, что посевы, сделанные на Петра, сулят особенно богатый урожай. С этим связана поговорка: "Кто на Петра посеет гречу, тот будет зимой блины печь".

Еще одно название праздника – Петр Рыболов. 25 июня было принято выходить на рыбалку, а в домах обязательно готовили уху. Существовало поверье, что если в этот день сварить уху и съесть последнюю ложку, загадав желание, то оно непременно сбудется.

Праздничный день нередко сопровождался обрядами поклонения солнцу. Люди поднимались на возвышенности, чтобы встретить рассвет и поблагодарить солнце за тепло и плодородие. Предки верили, что участие в празднике, почтение святого Петра, молитва и благодарность солнцу укрепляли связь человека с природой и наполняли жизнь гармонией.

Чего нельзя делать в праздник Петр Солнцеворот

Поскольку день Петра Солнцеворота был связан не только с духовной памятью, но и с "сезонным переходом" в природе, в народной традиции он считался временем особой осторожности.

В этот день не рекомендовалось начинать крупные дела, особенно связанные с конфликтами, долгами и судами. Также старались избегать ссор, грубости и обмана. Считалось, что все недоброе, совершенное на Петра, может вернуться в течение года.

Кроме того, в этот день не брались за тяжелую хозяйственную работу. Хлопоты в поле в праздник полагалось завершить до обеда. Оставшуюся часть дня старались посвятить семье, отдыху, молитве и наблюдению за природой.

В этот день также запрещалось одалживать соль, так как считалось, что вместе с ней можно передать из дома счастье, достаток и семейную гармонию. Не рекомендовалось ложиться спать до полуночи – верили, что ранний сон может "замкнуть" желания и не дать осуществиться планам. Детям не разрешали спать на чужих подушках, чтобы избежать ночных кошмаров.

Особое внимание уделяли одежде. Темные вещи старались не надевать, так как они символизировали грусть и могли притянуть негатив. Если избежать черной одежды было невозможно, ее разбавляли светлыми деталями (поясами, шарфами или декоративными вставками), уравновешивая энергетику дня.

Народные приметы на 25 июня

Погодные приметы, связанные с Петром Солнцеворотом, занимали особое место. Ясный рассвет сулил удачный покос и благоприятную погоду в ближайшие недели. Утренняя роса считалась предвестником богатого урожая. Если же она выпадала ближе к вечеру, ожидали жаркое лето. Беспокойное поведение птиц, особенно воробьев, воспринималось как сигнал к скорому дождю.

Есть в этот день и такие приметы:

вечерняя роса и туман над водой – будет ясно и тепло;

звезды хорошо видны на небе – установится хорошая погода.

У медицины тоже есть свои рекомендации, что можно, а что нельзя делать в жаркие летние дни.