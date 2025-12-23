#Казахстан в сравнении
Советы

Свежесть, цвет и запах: как правильно выбирать мясо

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сегодня, 23 декабря 2025 года, опубликовал важную памятку для казахстанцев. В ней говорится о правилах выбора безопасного мяса и мясной продукции, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что мясо – один из важных продуктов питания человека, которое является источником не только белка, но и фосфора, цинка, селена, железа, а также витаминов группы В.

Однако неправильный его выбор может привести к возникновению острого пищевого отравления и кишечной инфекции, а также к паразитарным заболеваниям.

Так, при покупке мяса следует соблюдать следующие правила:

  • Не приобретайте мясо в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение и безопасность, а также условия для хранения и реализации. На стационарных же объектах торговли мясо проходит ветеринарный осмотр, после чего туши и полутуши клеймятся (ставится печать) и выдаются ветеринарные справки или ветеринарные свидетельства.
  • Обращайте внимание на признаки, которые характеризуют свежесть и доброкачественность мяса (внешний вид, консистенцию, запах). Свежее охлажденное мясо имеет корочку подсыхания бледно-розового или бледно-красного цвета. Консистенция плотная, упругая, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. Запах специфический, свойственный каждому виду свежего мяса, без признаков порчи.
  • Поверхность свежего разреза слегка влажная, не липкая, определенного цвета для каждого вида мяса: у говядины он ярко-красный, телятина более светлая, у свинины – бело-розовый, у баранины – темный, почти коричневый. Цвет жира – кремовый или белый.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:28
В Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины

Несколько дней ранее в Бюро национальной статистики Казахстана подвели итоги исследования, рассказав, что больше всего мясо потребляют в Алматы, области Жетысу, Карагандинской и Акмолинской областях. где в среднем на одного человека приходится 24 кг мяса в квартал. В то время как в Шымкенте этот показатель значительно ниже – всего 16,1 кг.

