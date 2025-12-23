Свежесть, цвет и запах: как правильно выбирать мясо

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сегодня, 23 декабря 2025 года, опубликовал важную памятку для казахстанцев. В ней говорится о правилах выбора безопасного мяса и мясной продукции, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что мясо – один из важных продуктов питания человека, которое является источником не только белка, но и фосфора, цинка, селена, железа, а также витаминов группы В.

Однако неправильный его выбор может привести к возникновению острого пищевого отравления и кишечной инфекции, а также к паразитарным заболеваниям.

Так, при покупке мяса следует соблюдать следующие правила:

Не приобретайте мясо в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение и безопасность, а также условия для хранения и реализации. На стационарных же объектах торговли мясо проходит ветеринарный осмотр, после чего туши и полутуши клеймятся (ставится печать) и выдаются ветеринарные справки или ветеринарные свидетельства.

Обращайте внимание на признаки, которые характеризуют свежесть и доброкачественность мяса (внешний вид, консистенцию, запах). Свежее охлажденное мясо имеет корочку подсыхания бледно-розового или бледно-красного цвета. Консистенция плотная, упругая, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. Запах специфический, свойственный каждому виду свежего мяса, без признаков порчи.

Поверхность свежего разреза слегка влажная, не липкая, определенного цвета для каждого вида мяса: у говядины он ярко-красный, телятина более светлая, у свинины – бело-розовый, у баранины – темный, почти коричневый. Цвет жира – кремовый или белый.

Несколько дней ранее в Бюро национальной статистики Казахстана подвели итоги исследования, рассказав, что больше всего мясо потребляют в Алматы, области Жетысу, Карагандинской и Акмолинской областях. где в среднем на одного человека приходится 24 кг мяса в квартал. В то время как в Шымкенте этот показатель значительно ниже – всего 16,1 кг.