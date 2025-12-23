Свежесть, цвет и запах: как правильно выбирать мясо
Специалисты подчеркивают, что мясо – один из важных продуктов питания человека, которое является источником не только белка, но и фосфора, цинка, селена, железа, а также витаминов группы В.
Однако неправильный его выбор может привести к возникновению острого пищевого отравления и кишечной инфекции, а также к паразитарным заболеваниям.
Так, при покупке мяса следует соблюдать следующие правила:
- Не приобретайте мясо в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют документы, подтверждающие его происхождение и безопасность, а также условия для хранения и реализации. На стационарных же объектах торговли мясо проходит ветеринарный осмотр, после чего туши и полутуши клеймятся (ставится печать) и выдаются ветеринарные справки или ветеринарные свидетельства.
- Обращайте внимание на признаки, которые характеризуют свежесть и доброкачественность мяса (внешний вид, консистенцию, запах). Свежее охлажденное мясо имеет корочку подсыхания бледно-розового или бледно-красного цвета. Консистенция плотная, упругая, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. Запах специфический, свойственный каждому виду свежего мяса, без признаков порчи.
- Поверхность свежего разреза слегка влажная, не липкая, определенного цвета для каждого вида мяса: у говядины он ярко-красный, телятина более светлая, у свинины – бело-розовый, у баранины – темный, почти коричневый. Цвет жира – кремовый или белый.
