Советы

Лайфхак от нейробиолога: утренняя рутина для хорошего настроения и высокой мотивированности

Советы, лайфхаки, здоровье, правильное пробуждение, утренняя рутина , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 19:00 Фото: pixabay
Большинство людей недооценивают важность "утренних ритуалов". А между тем они могут "зарядить" дофамином так, что целый день пройдет гладко, сообщает Zakon.kz.

Дофамин – это нейромедиатор, химическое вещество, выделяемое клетками головного мозга, и он в основном участвует в мотивации, обучении и подкреплении.

Однако, по словам нейробиолога Мии Совьеро, необходимо сформировать правильные паттерны в его выработке, чтобы он мог высвобождаться так, как положено. К примеру...

Много солнечного света с утра

Не только здоровый сон задает тон дня.

"Я стараюсь, чтобы после пробуждения утром я получала много солнечного света. Научно доказано, что открытие штор по утрам и несколько минут пребывания на солнце помогают уменьшить симптомы депрессии, особенно при сезонной депрессии", – цитирует специалиста издание CNBC Make It.

Головоломки

Уделите им немного времени, пока пьете кофе. Так вы получите выброс "гормона удовольствия" от пусть маленькой, но успешно решенной задачи.

Связь с друзьями и близкими

Конечно, речь не о многочасовых телефонных переговорах. Просто отправьте другу сообщение, поинтересуйтесь, как идут его дела.

"Биология человека запрограммирована на установление связей. Научно доказано, что, когда вы устанавливаете эти человеческие связи, это улучшает ваше настроение, потому что именно этим мы и должны заниматься", – объясняет нейробиолог.

Она также отметила: слишком долгое отсутствие общения с близкими может подорвать здоровье.

Как бы мы ни убеждали себя в том, что не в деньгах счастье, согласитесь, пополнение на карте всегда греет душу. Но как правильно попросить начальника о повышении зарплаты? Ответ – здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
