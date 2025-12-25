Таблетки для похудения, заменяющие "Оземпик": врач назвала скрытые опасности

Скоро на рынке появятся таблетки – заменители популярного "Оземпика". Однако просто так их принимать нельзя, сообщает Zakon.kz.

Об этом утверждает врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина. По ее словам, принимать замену "Оземпика" – новые таблетки для похудения Wegovy – без назначения врача нельзя.

Выпуск первых таблеток для похудения, одобренных FDA, под названием Wegovy планируется в январе. По словам исследователей, они станут удобной заменой уколам типа "Оземпика".

"Препарат относится к группе агонистов рецепторов ГПП-1 и влияет на регуляцию аппетита, чувство насыщения и обмен веществ. Согласно данным клинических исследований, его применение позволяет безопасно снизить массу тела в среднем на 14%, а также уменьшить риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с избыточным весом", – отметила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Однако прием таблеток должен быть согласован с врачом, заверила специалист.

"Несмотря на удобство таблетированной формы, такие препараты не предназначены для самостоятельного приема без назначения врача. Они оказывают системное гормональное воздействие на организм, замедляют опорожнение желудка и влияют на работу эндокринной системы. У препарата есть четкие показания, противопоказания и возможные побочные эффекты, включая тошноту, нарушения пищеварения, изменения уровня сахара в крови, а в редких случаях – осложнения со стороны поджелудочной железы и почек", – предупредила врач.

По ее словам, прием без медицинского контроля чреват неправильным подбором дозы, маскировкой сопутствующих заболеваний и риском серьезных побочных реакций.

"Кроме того, препарат может взаимодействовать с другими лекарственными средствами, что также требует врачебной оценки", – заключила Пехотина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

