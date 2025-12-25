Модный акцент: стилист объяснил правила ношения жакетов и мундиров в 2026 году

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, с чем в 2026 году стоит носить жакеты и мундиры, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Самым модным жакетом следующего сезона будет гусарский жакет или мундир, и об этом я писал вам еще в сентябре, до того как один за другим они стали появляться в коллекциях мировых брендов. Вторую жизнь нарядному доломану дал, разумеется, Джонатан Андерсон в мужской коллекции для Dior. Такой мундир уже сам по себе является ярким акцентом, поэтому советую носить его с простыми джинсами, брюками-карго или палаццо. Задействуем правило нейтрализации!" – написал эксперт. Ранее известный стилист развеял модный стереотип о вечерних босоножках.

