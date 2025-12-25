#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.81
604.19
6.57
Советы

Модный акцент: стилист объяснил правила ношения жакетов и мундиров в 2026 году

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 21:21 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, с чем в 2026 году стоит носить жакеты и мундиры, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.


"Самым модным жакетом следующего сезона будет гусарский жакет или мундир, и об этом я писал вам еще в сентябре, до того как один за другим они стали появляться в коллекциях мировых брендов. Вторую жизнь нарядному доломану дал, разумеется, Джонатан Андерсон в мужской коллекции для Dior. Такой мундир уже сам по себе является ярким акцентом, поэтому советую носить его с простыми джинсами, брюками-карго или палаццо. Задействуем правило нейтрализации!" – написал эксперт.

Ранее известный стилист развеял модный стереотип о вечерних босоножках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Гусарские жакеты и мундиры врываются в модную повестку": стилист дал совет мужчинам
00:46, 17 сентября 2025
"Гусарские жакеты и мундиры врываются в модную повестку": стилист дал совет мужчинам
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
00:47, 03 октября 2025
Самые модные головные уборы на зиму назвал известный стилист
Стилист подвел модные итоги уходящего года
00:49, 28 декабря 2024
Стилист подвел модные итоги уходящего года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: