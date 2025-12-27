Пять знаков зодиака начнут новый год с феерического рывка

С 29 декабря по 4 января 2026 года ситуация складывается особенно удачно для пяти знаков зодиака. Переход в новый год подталкивает к пересмотру привычек и выработке более устойчивых стратегий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, знаки зодиака, о которых идет речь ниже, получат больше ясности, вдохновения и способности концентрироваться.

Телец

Возрастает внимание к собственным потребностям и физическому комфорту. Переход Луны в Близнецы стимулирует интерес к новым темам и идеям, которые можно изучать в спокойном режиме. Марс в Козероге подталкивает к активной работе над целями и развитию текущих проектов. Готовность принимать помощь и учитывать замечания со стороны окажется особенно полезной. Ошибки этого периода становятся источником роста, а не поводом для сомнений.

Близнецы

Последовательность принесет больше пользы, чем стремление охватить все сразу. Луна в Тельце в начале недели помогает структурировать мысли и заложить основу для дальнейших шагов. Полнолуние в Раке 3 января способствует более практичному взгляду на финансовые вопросы. Это подходящий момент для пересмотра бюджета или выстраивания новой системы учета.

Рак

Интуиция становится надежным ориентиром, а забота о себе выходит на первый план. Луна в Тельце в начале периода помогает сохранять внутреннее равновесие. В этот период могут появиться новые интересы или вдохновение для творческих начинаний. Общение с людьми, вызывающими уважение, стимулирует рост и развитие. Неделя подходит для расширения личного пространства через новые занятия, прогулки или небольшие планы, которые наполняют жизнь свежими впечатлениями.

Скорпион

Меркурий в Козероге усиливает концентрацию и дисциплину, помогая доводить начатое до результата. Также возрастает социальная активность – становится легче вступать в новые сообщества или укреплять связи в уже знакомых кругах. Календарь постепенно наполняется встречами и событиями, а общение приносит не только удовольствие, но и полезные перспективы.

Рыбы

Многие почувствуют желание вернуться к ранее начатым идеям и довести их до логического завершения. Сочетание сезона Козерога и полнолуния в Раке дает терпение и внутреннюю устойчивость, необходимые для длительной работы. Сатурн в вашем знаке оказывает поддержку, помогая сохранять фокус и веру в собственные способности. Неделя позволяет не только творить, но и получать удовлетворение от процесса, ощущая, что усилия находят правильное направление.

