Чем советуют заняться звезды 17 сентября, раскрыла Василиса Володина
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своим традиционным прогнозом на среду, 17 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В нем она рассказала, чем лучше заняться сегодня.
"Сегодня любая работа и физическая нагрузка – наши лучшие друзья. С 08:00 по московскому времени (с 10:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) и до конца суток Луна неравнодушна к Марсу. Самое время вставать с дивана и бегом по делам. А еще лучше – чередовать работу и любовь к спорту или активному хобби. После окончания трудового дня пойти на матч любимой команды, устроить покатушки на велосипедах или хотя бы покидать шары в боулинге? Легко! А идеально – вообще уйти в поход дня на три", – написала в своем Telegram-канале Володина.
По словам Василисы, занятие бизнесом тоже в зачет: это и работа, и соревнование с конкурентами.
