Стилист объяснил, с чем сочетать черное кружево для создания эффектного образа
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, с чем сочетать в гардеробе черное кружево, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Черное кружево – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что надеть "на выход". Вечером надевайте кружево под жакет или сочетайте с классическими брюками/юбками, а днем миксуйте с денимом и трениками. С наступающим!" – написал Рогов.
Ранее стилист объяснил правила ношения жакетов и мундиров в 2026 году.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript