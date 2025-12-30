#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Советы

Стилист объяснил, с чем сочетать черное кружево для создания эффектного образа

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 19:19 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, с чем сочетать в гардеробе черное кружево, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Черное кружево – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что надеть "на выход". Вечером надевайте кружево под жакет или сочетайте с классическими брюками/юбками, а днем миксуйте с денимом и трениками. С наступающим!" – написал Рогов.

Ранее стилист объяснил правила ношения жакетов и мундиров в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Стилист посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа
18:41, 24 ноября 2025
Стилист посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
01:04, 01 августа 2025
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
Известный стилист призвал мужчин сменить оттенки в гардеробе
19:37, 28 июня 2025
Известный стилист призвал мужчин сменить оттенки в гардеробе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: