Стилист объяснил, с чем сочетать черное кружево для создания эффектного образа

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, с чем сочетать в гардеробе черное кружево, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram. "Черное кружево – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что надеть "на выход". Вечером надевайте кружево под жакет или сочетайте с классическими брюками/юбками, а днем миксуйте с денимом и трениками. С наступающим!" – написал Рогов. Ранее стилист объяснил правила ношения жакетов и мундиров в 2026 году.

