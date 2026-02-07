#Казахстан в сравнении
Советы

Бездельничать полезно: биомедик объяснила, зачем организму нужна прокрастинация

отдых от дел, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 10:47 Фото: freepik
Постоянная занятость и гонка за продуктивностью могут вредить здоровью, тогда как бездействие, наоборот, идти ему на пользу, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала биомедик и эксперт в области передовых методов лечения Марта Трилло в большой беседе с изданием 20minutos.

По словам специалиста, современные люди привыкли планировать каждый час и стремятся использовать время максимально эффективно. В результате головной мозг практически не получает пауз для восстановления и работает без остановки.

Трилло подчеркнула, что безделье – это совсем не пустая трата времени, а важный физиологический процесс. В периоды отдыха от работы, спорта, активной социальной жизни и других нагрузок организм запускает механизмы самовосстановления. В частности, именно в такие моменты ДНК устраняет мутации, которые могли возникнуть в течение дня.

Эксперт предупредила, что постоянный стресс и высокая загруженность лишают организм возможности восстановиться и со временем могут привести как к физическим, так и к психическим проблемам. Иногда, отметила Трилло, лучший вклад в здоровье – это разрешить себе немного прокрастинации.

Ранее мы сообщали, что психотерапевт назвала ошибки, которые мы допускаем во время поцелуя.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
