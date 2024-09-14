36-летняя супруга Джигана назвала себя старой женщиной и рассказала про косметолога

Блогер Оксана Самойлова оправдалась в личном блоге за походы к косметологу. Супруга рэпера Джигана назвала себя старой женщиной, сообщает Zakon.kz.

"Да, естественно, помимо домашнего ухода за кожей, я хожу к косметологу. Я уже старая женщина вообще-то. Но это то же самое, как ходить к зубному. Если вы не будете дома чистить зубы, то эффект от похода к стоматологу долго не продержится. Так же и с косметологией", – пояснила Самойлова в stories.

Она добавила, что хочет вырастить здоровых детей, поэтому внимательно следит за собой.

Скриншот: Instagram/samoylovaoxana

Напомним, у Самойловой и Джигана четверо детей: 13-летняя Ариела, 9-летняя Лея, 7-летняя Майя и 4-летний Давид.

В 2024 году исполнителю хита "ДНК" Джигану исполнилось 39 лет. Праздник семья пышно отметила на Мальдивах. Снимками и благодарностью ко всем причастным российский рэпер поделился на личной странице в Instagram.