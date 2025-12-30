1 января – день Ильи Муромца: приметы и советы на Новый год

В народном календаре 1 января считается днем памяти богатыря Ильи Муромца, одного из самых известных былинных героев. В 2026 году дата приходится на четверг, сообщает Zakon.kz.

Раньше верили, что дела, начатые в этот день, определяют удачу на весь год.

Конечно же, в этот день обращали внимание на природу, чтобы узнать, будет ли урожайным следующий год.

Ясная и морозная погода – к хорошему урожаю.

Дождь в этот день предсказывал неурожаи и несчастья.

Традиции и обряды

Утро начинали с добрых дел: помогали родным, кормили животных, убирали в доме.

Пожелания здоровья и силы – особенно мужчинам, чтобы год был крепким и успешным.

Защита дома: на двери могли вешать обереги или символические предметы, напоминающие о богатырской силе.

Семейные обряды: собирались всей семьей, начинали год с совместной трапезы, часто с блюдами из мяса и хлеба – символами силы и благополучия.

Также были и запреты.

Не ссориться и не ругаться – чтобы не "занести" в дом беду.

Не давать или брать взаймы – финансовые потери грозили на весь год.

Не оставлять пустой стол – это считалось плохой приметой.

Илья Муромец – символ силы, здоровья и защиты семьи. Его образ олицетворяет идеального богатыря, который сочетает физическую мощь и нравственную стойкость.

Кроме того, как говорится в публикации издания "Известия", на Илью Муромца еще было категорически запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, в день памяти богатыря не употребляли алкоголь.

Мы уже рассказывали, что в народном календаре 31 декабря обычно называют "Старый Новый год накануне" или просто канун Нового года. Этот день не имел отдельного особого названия, но его считали переходным, важным для того, чтобы правильно подготовиться к Новому году.