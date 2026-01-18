Меры безопасности при крещенских купаниях напомнили спасатели

Столичные спасатели напомнили казахстанцам о правилах купания во время Крещения, сообщает Zakon.kz.

Правила предосторожности от сотрудников МЧС:

купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники;

перед погружением в воду разогрейте тело легкой разминкой или пробежкой;

после купания сразу наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай;

категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это может привести к сильному переохлаждению организма и другим опасным последствиям.

Как сообщили в МЧС, в Астане в период празднования Крещения на специально обозначенных местах будут задействованы около 30 сотрудников ДЧС столицы, будет организовано круглосуточное дежурство.



Когда и где окунуться в прорубь в Астане на Крещение читайте по ссылке.

