Меры безопасности при крещенских купаниях напомнили спасатели
Столичные спасатели напомнили казахстанцам о правилах купания во время Крещения, сообщает Zakon.kz.
Правила предосторожности от сотрудников МЧС:
- купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники;
- перед погружением в воду разогрейте тело легкой разминкой или пробежкой;
- после купания сразу наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай;
- категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это может привести к сильному переохлаждению организма и другим опасным последствиям.
Как сообщили в МЧС, в Астане в период празднования Крещения на специально обозначенных местах будут задействованы около 30 сотрудников ДЧС столицы, будет организовано круглосуточное дежурство.
