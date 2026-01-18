#Казахстан в сравнении
Советы

Меры безопасности при крещенских купаниях напомнили спасатели

купание, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 16:08 Фото: скриншот видео
Столичные спасатели напомнили казахстанцам о правилах купания во время Крещения, сообщает Zakon.kz.

Правила предосторожности от сотрудников МЧС:

  • купайтесь только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники;
  • перед погружением в воду разогрейте тело легкой разминкой или пробежкой;
  • после купания сразу наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай;
  • категорически запрещается погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это может привести к сильному переохлаждению организма и другим опасным последствиям.

Как сообщили в МЧС, в Астане в период празднования Крещения на специально обозначенных местах будут задействованы около 30 сотрудников ДЧС столицы, будет организовано круглосуточное дежурство.

Когда и где окунуться в прорубь в Астане на Крещение читайте по ссылке.

