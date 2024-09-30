Спасатели напомнили казахстанцам, как избежать пожара в собственном автомобиле

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Спасатели МЧС напоминнили казахстанцам, как не довести собственную машину до пожара, сообщает Zakon.kz.

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