Спасатели напомнили казахстанцам, как избежать пожара в собственном автомобиле
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Спасатели МЧС напоминнили казахстанцам, как не довести собственную машину до пожара, сообщает Zakon.kz.
Во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется:
- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать электронику только в специализированных центрах;
- всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
- следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
- не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
- перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.
Ранее сообщалось, что за сутки казахстанские пожарные спасли от огня четыре автомобиля.
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