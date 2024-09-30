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Спасатели напомнили казахстанцам, как избежать пожара в собственном автомобиле

Трасса, закат, автомобиль, машина, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 08:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Спасатели МЧС напоминнили казахстанцам, как не довести собственную машину до пожара, сообщает Zakon.kz.

Во избежание возгорания автомобиля, автовладельцам рекомендуется:

  • вовремя проходить техосмотр;
  • устанавливать электронику только в специализированных центрах;
  • всегда держать исправный огнетушитель в салоне автомобиля;
  • следить за исправностью топливной аппаратуры двигателя;
  • не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в автомобиле;
  • перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

Ранее сообщалось, что за сутки казахстанские пожарные спасли от огня четыре автомобиля.

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