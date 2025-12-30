#Казахстан в сравнении
Советы

Чем опасна традиция пить шампанское с пеплом

чем опасна традиция пить шампанское с пеплом, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 00:44 Фото: pixabay
Врач-терапевт Екатерина Сысоева предупредила, что новогодний ритуал с запиской и шампанским может навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио 1" со ссылкой на эксперта, игристое вино усиливает раздражающее воздействие вредных частиц, содержащихся в сгоревшей бумаге, на слизистую желудка, что часто приводит к тошноте, болям и чувству тяжести. По словам Сысоевой, особенно опасна эта традиция для людей с гастритом и повышенной чувствительностью желудка.

В пепле остаются микрочастицы сажи, смол и химические компоненты бумаги – остатки чернил, отбеливателей и клеевых составов, предупреждает врач. При нагревании некоторые из них распадаются на токсичные фрагменты, которые не предназначены для попадания в организм.

Терапевт уточнила, что последствия во многом зависят от индивидуальной реакции. Она также добавила, что однократный подобный ритуал чаще всего не приводит к серьезному вреду, но назвать его безопасным нельзя – для одних все проходит незаметно, для других праздник может обернуться дискомфортом.

В итоге специалист призвала не смешивать символы: сжигать записку отдельно, а шампанское пить без добавок, что позволит оставить момент волшебным и избежать неприятных последствий.

Ранее спасатели дали советы казахстанцам к Новому году.

