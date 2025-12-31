Опасный продукт, который может испортить Новый год

У каждого есть свои новогодние традиции: кто-то запекает курицу, а кто-то обязательно ставит на стол оливье, селедку под шубой и другие привычные блюда. Пусть это будет, но в небольшом количестве. Нарушать семейные традиции не стоит, сообщает Zakon.kz.

Однако есть несколько правил, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие. В этом уверена врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Что точно не стоит ставить на стол, по словам специалиста, так это сладкие газированные напитки.

В разговоре с изданием "АиФ" диетолог перечислила простые правила, благодаря которым праздник станет вкусным, безопасным и комфортным для здоровья.

Больше овощей и фруктов. Они содержат клетчатку, которая помогает организму выводить лишний холестерин, соль и воду.

Избегайте сладких газированных напитков. Лучше пить обычную или минеральную воду без газа, домашние морсы и компоты с минимальным количеством сахара.

Пейте больше жидкости. Это снижает концентрацию алкоголя и облегчает работу пищеварительной системы.

Сдвиньте время праздничного ужина. Сделайте полноценный ужин в 19-20 часов, а к ночи – легкий стол с фруктами, шампанским и легкими десертами. Так вы не переедите и утром не почувствуете тяжести.

Если переели. Можно использовать ферментные препараты, чтобы облегчить пищеварение.

Ранее мы рассказывали, что в народном календаре 31 декабря обычно называют "Старый Новый год накануне" или просто канун Нового года. Этот день не имел отдельного особого названия, но его считали переходным, важным для того, чтобы правильно подготовиться к Новому году.