Как справиться с постпраздничным недомоганием, подсказали медики

Потеря мотивации в январе связана с постпраздничной хандрой. Однако такое состояние можно легко побороть, уверяют эксперты. Как избавиться от уныния, читайте на Zakon.kz.

Если после длительного отдыха человек испытывает грусть, тревогу или теряет желание что-то делать, виноват, скорее всего, постпраздничный стресс. Об этом заявили иностранные эксперты, передает журнал Medical Xpress.

В выходные у людей появляются идеализированные представления о жизни, чувствуется свобода и радость от уменьшения обязанностей. Возвращение на работу обычно противоречит желанию отдохнуть подольше. Это вызывает психологический дискомфорт, так называемый "когнитивный диссонанс", который приводит к разочарованию.

Согласно научной публикации, существует несколько способов справиться с хандрой. Рекомендуется возвращаться к работе постепенно. Можно выделить день между отпуском и первым трудовым днем для отдыха и спокойной подготовки. Следует прописать предстоящие задачи и расставить приоритеты.

Эксперты советуют включить в повседневную жизнь элементы отпуска, чтобы они и в будни приносили удовольствие. Отлично подойдут прогулки на свежем воздухе. Необходимо почаще думать о положительных аспектах работы: стабильность, зарплата и возможность самореализоваться. Важно поддерживать социальные связи, делиться впечатлениями о том, что вас удивило и, конечно, не забывать заботиться о себе. Надо придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, заниматься физкультурой и высыпаться.

Чувствовать себя грустным или нервным при возвращении на работу – вполне нормально, говорят психологи. А вот если эти чувства не исчезают или усиливаются, стоит обратиться к врачу.

Накануне Zakon.kz писал, как влияют на мозг видеоигры.