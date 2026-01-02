Жить здорово: как восстановить организм после переедания в праздничные дни

Безудержное празднование Нового года может привести к проблемам со здоровьем, заявляют врачи. Чаще всего пациенты жалуются на тяжесть в животе из-за переедания. Оно нарушает работу желудочно-кишечного тракта и добавляет килограммы. Как прийти в себя после праздников, читайте на Zakon.kz.

Самые распространенные причины переедания

В Новый год и Рождество принято устраивать пир на весь мир. В Казахстане дастарханы ломятся от еды. Изысканные салаты, аппетитное горячее и горячительные напитки, куда уж без них. Столько соблазнов!.. Бесспорно, трудно удержаться от того, чтобы не попробовать абсолютно все. Тем более что люди вокруг безостановочно едят и нахваливают. Ну вот какая тут нужна сила воли, чтобы не отправить в рот лишний кусочек деликатеса. А потом – еще, и не один.

Такие посиделки сопровождаются, как заведено, употреблением спиртного, дабы получить комплексное удовольствие, а заодно забыть негативные моменты. Алкоголь незаметно притупляет контроль за процессом поедания, говорят весельчаки с опытом. Во время просмотра телевизора или видео знакомых с вечеринок зрители тоже перестают себя контролировать. А у кого-то в голове всплывают флешбэки из детства, когда родители призывали доедать до конца. Некоторые наверняка помнят "общество чистых тарелок". Нередко изобилие разных блюд – будь то на обедах с семьей или ужинах с друзьями – сказывается на пищеварении не лучшим образом. При импульсивном переедании человек просто не в силах остановиться, а вскоре начинает страдать расстройствами кишечника, констатируют медики.

"После чрезмерного приема пищи могут появиться гастрит, энтерит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки) или колит. На обострения обычно жалуются те, у кого уже диагностирован хронический гастрит или дуоденит. Нарушение нормального режима питания или прием алкоголя в больших дозах может обернуться острым воспалением поджелудочной железы – панкреатитом. Это достаточно серьезное заболевание, с ним пациенты попадают в стационар, лечение бывает продолжительным, иногда занимает более двух недель, и включает оно хирургическое вмешательство, особенно когда развился панкреонекроз, разрушение части поджелудочной железы", – прокомментировала врач-терапевт и нутрициолог Екатерина Дудинкова.

Фото: freepik

Несложные меры помогут предотвратить переедание:

Выпить за полчаса до еды стакан негазированной воды.

Есть небольшими порциями и без спешки, тщательно пережевывая. Лайфхак: после каждого съеденного кусочка можно положить вилку на тарелку. Эти секунды предоставят возможность мозгу оценить объем принятой пищи и вовремя почувствовать насыщение.

Накладывать блюда в маленькие тарелки. Для ненасытных всегда найдется добавка.

Поумерить свой аппетит: не съедать сразу все, что у вас в посуде.

Не отвлекаться на телешоу и посторонние занятия.

Не злоупотреблять алкоголем.

Что делать при переедании

Хуже, если вы уже переели. Тогда в первую очередь надо выйти на свежий воздух или приоткрыть окно в комнате. Разрешается принять не больше двух таблеток, ускоряющих переваривание. Несмотря на доступность безрецептурных препаратов, бесконтрольное применение лекарств может нанести вред организму. Длительный прием медикаментов или БАДов для облегчения необходимо обсудить с врачом. Чувствуете сильную боль в животе – немедленно вызывайте "скорую". Несвоевременное оказание квалифицированной помощи усугубит проблему, предупреждает врач.

Специалист считает: "если переедание сопровождается тошнотой, не рекомендуется принудительно вызывать рвоту для того, чтобы опустошить желудок. Его среда является кислой, а значит, содержимое тоже, оно может повредить слизистую пищевода и глотки, вызвать нарушение пищеварения и общий дискомфорт".

Уменьшить дискомфорт после переедания должна легкая физнагрузка. Например, прогулка во дворе. Согласно популярной шутке, после сытного обеда "по закону Архимеда" полагается пройтись. Сидеть или лежать, чтобы "жирок завязался", идея плохая. Горизонтальное положение замедляет пищеварение. Но и переусердствовать с физической активностью – опасно. Наклоны, прыжки, бег, посещение спортзала категорически запрещаются. Активирует метаболизм чашечка теплого некрепкого чая. Пить его надо маленькими глотками. Далее – переходим на менее вредную пищу. Постепенно исключаем из рациона жареные, жирные и жесткие продукты. Подойдут на завтрак каши на воде, на обед – отварной картофель с вареной курицей, на ужин – бульон из индейки.

"Чрезмерное употребление алкоголя во время праздников тоже негативно влияет на организм. В частности, может привести к обезвоживанию, интоксикации, головным болям, тошноте, рвоте и другим тяжелым последствиям", – добавила специалист по здоровому питанию.

Фото: freepik

Методы восстановления организма

В праздники люди добровольно жертвуют сном. Хочется же подольше пообщаться и побольше увидеть. Как следствие, меняется распорядок дня, и биологические часы сбиваются с привычных настроек. После череды гулянок нужно выспаться вдоволь и вернуться к стандартному графику, ежедневно спать не меньше семи часов. На ночь проветривайте спальню, делайте ее темной и тихой. Восстанавливают энергию за короткий срок фитнес, пешие прогулки, катание на коньках, плавание и массаж, уверяют эксперты.

"Не забывайте про уход за кожей. Увлажняйте ее, чтобы восполнить потерю влаги в праздничный период. Используйте увлажняющие средства для очищения лица и тела", – посоветовала Екатерина.

Окончательно войти в колею сможете благодаря этим советам:

Не пропускайте общепринятые приемы пищи. Их должно быть как минимум три: завтрак, обед, ужин.

Откажитесь от фастфуда и снеков. Старайтесь есть меньше мучного, жирного, копченого, острого и сладкого. Вместо этого употребляйте больше овощей и фруктов. При легком чувстве голода спасут кефир и творог. Голодать без определенной системы недопустимо.

После еды двигайтесь, но не совершайте резких движений и не поднимайте тяжести.

Последний прием пищи за сутки должен быть не позднее трех часов до сна, напоминают медики. Перед трудовыми буднями настроиться на рабочий лад помогут медитации, хобби и чтение книг.