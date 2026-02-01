Гороскоп на воскресенье: время выходить из привычных рамок

Сегодняшний день, 1 февраля, подталкивает знаки зодиака к выходу из привычного ритма. Звезды советуют чаще менять обстановку, больше общаться и прислушиваться к новым идеям, но при этом не терять самообладание в спорных ситуациях и важных решениях, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня день предоставляет Овну хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Овен сможет завязать новые знакомства. День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Овну сегодня обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Овен сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Тельцу сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенестись в прекрасное далеко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня лучше всего Близнецы будут чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет их к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Близнецам требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где они еще не бывали, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это сегодня обострит чувства Близнецов, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить "здесь и сейчас".

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Рак не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Раку следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня есть вероятность того, что отношения Льва подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Лев захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что как бы ему сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих она может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Деве не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ей преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Девы – это не столько ее личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы могут мгновенно воспламениться творческим интересом к чему-либо, а также сами способны заразить эмоциями окружающих. Возможно, именно сегодня у них возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Весы сами послужат вдохновителем какого-то проекта. День наделяет их повышенной любознательностью: Весы способны свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес. Правда, звезды гороскопа предупреждают их о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Скорпиону хорошие возможности в делах, связанных с учебой, повышением своего профессионального уровня, умственным трудом и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Скорпионом, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Скорпиону не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу просто противопоказано сидеть на одном месте. Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шопинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Стрельцу сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня у Козерога могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Козерога и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Козерогу стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня мечты и романтика будут то и дело отвлекать Водолея от важных дел, мешая принять решение и сделать правильный выбор. Это может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Водолея; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Водолею придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все "за" и "против". Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Водолею, что делать, а ум – чего не делать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня у Рыб ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть их в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Рыбам не торопиться: скорее всего, чтобы они ни выбрали, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Рыбы не чувствуют в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

