Советы

Блогер загадал загадку, помогающую определить, являетесь ли вы "психопатом"

Мужчина, глаза, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 06:50 Фото: freepik
Блогер Джейкоб Скидмор, которому официально диагностировали нарциссизм, использует социальные сети, чтобы пролить свет на это состояние. В одном из своих видео он опубликовал любопытную загадку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Your Tango, по его утверждению, эта загадка может помочь определить, является ли человек психопатом. Хотя в соцсетях стало модно разбрасываться клиническими терминами, Скидмор подчеркивает, что не каждый использует их в правильном контексте.

В одной из своих публикаций Джейкоб провозгласил: "Если вы сможете правильно ответить на эту загадку, то это серьезный признак того, что вы психопат".

Как звучит загадка

Женщина на похоронах своей матери встречает мужчину, которого никогда раньше не видела. Между ними сразу пробегает искра. Она думает: "Боже мой, это любовь всей моей жизни!". Но похороны заканчиваются, и она понимает, что не узнала ни его имени, ни номера телефона. Никто из присутствующих также его не знает. Спустя неделю она убивает свою родную сестру.

Вопрос: зачем она это сделала?

Скидмор уточнил, что ответ показался ему очевидным и он нашел его мгновенно. Его сестра, по его словам, отвечала медленнее только потому, что искала в вопросе подвох – настолько простым ей показалось решение.

Правильный ответ и его значение

Ответ прост: она убила сестру в надежде, что этот мужчина снова придет на похороны.

Скидмор настаивает, что эта загадка – скорее мысленный эксперимент, а не легитимный клинический инструмент. Один пользователь заметил, что это просто указывает на хорошие логические навыки.

Диагноз "психопат" не делает человека автоматически плохим. Американская психологическая ассоциация (APA) отмечает, что черты психопатии включают "низкий уровень эмпатии и раскаяния, грандиозность, импульсивность, а иногда и агрессивное поведение".

Ранее мы писали о шуме в ушах. Это симптом, который встречается у каждого второго человека. Иногда он кратковременный и безопасный, а иногда сигнализирует о серьезных проблемах со слухом, сосудами или другими органами. Почему появляется тиннитус и когда стоит обратиться к врачу.

Аксинья Титова
