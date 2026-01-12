#Казахстан в сравнении
Врач ответила, почему наносить парфюм на голую кожу может быть опасно

Если парфюм содержит фотосенсибилизирующие компоненты и наносится на участки кожи, подвергающиеся воздействию солнца, это может потенцировать вредное действие УФ-лучей, увеличивая риск развития рака, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" терапевт Екатерина Сафонова, зимнее солнце может быть так же опасно, как и летнее. Ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые провоцируют старение кожи и могут навредить зрению.

Фоточувствительность ингредиентов парфюма – это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака.

"Многие компоненты парфюмерных композиций, как натуральные (например, некоторые эфирные масла цитрусовых, такие как бергамот, лимон, лайм, а также сандал, мускус), так и синтетические, могут быть фотосенсибилизаторами. Это означает, что при воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения (солнечный свет, солярий) они вступают в реакцию", – рассказала врач.

Эта реакция может привести к фототоксичности (прямое повреждение клеток кожи под воздействием УФ-лучей, вызывающее ожоги, покраснение, воспаление и гиперпигментацию), фотоаллергии (иммунная реакция, которая проявляется как аллергическая сыпь при повторном воздействии вещества и УФ-света) и повреждение ДНК (при фототоксических реакциях происходит повреждение ДНК клеток кожи).

Несмотря на теоретические риски, крупномасштабные эпидемиологические исследования, которые бы однозначно связывали регулярное использование спиртосодержащих парфюмов с прямым и значительным увеличением заболеваемости раком кожи, отсутствуют.

Ранее мы писали о том, почему уровень глюкозы растет, даже если вы не едите сладкое.

Аксинья Титова
Читайте также
Ученые выявили побочный эффект кремов с высоким фактором защиты от солнца
04:40, 19 сентября 2025
Ученые выявили побочный эффект кремов с высоким фактором защиты от солнца
Врачи вычислили часть лица, подверженную риску рака кожи
15:30, 31 мая 2025
Врачи вычислили часть лица, подверженную риску рака кожи
Хью Джекман предупредил об опасности загара и рассказал о своем раке кожи
09:32, 04 апреля 2023
Хью Джекман предупредил об опасности загара и рассказал о своем раке кожи
