#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Советы

Врачи вычислили часть лица, подверженную риску рака кожи

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 15:30 Фото: pixabay
Американский дерматолог доктор Майкл Парк напомнил о необходимости тщательно наносить солнцезащитный крем на все открытые участки кожи, включая уши, сообщает Zakon.kz.

Пренебрежение этой зоной может значительно повысить риск развития рака кожи. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объясняет, что чаще всего встречаются два типа рака кожи – меланома и карцинома.

По его словам, меланома считается самым агрессивным видом – на нее приходится около 80% всех летальных исходов онкологии кожи. Этот тип занимает второе место по распространенности в Великобритании и развивается в верхнем слое эпидермиса. При этом, как отмечает доктор Парк, в 90% случаев заболевание вызвано воздействием ультрафиолетового излучения, в том числе от солнца и соляриев, а значит, его можно предотвратить.

"Самый распространенный тип рака кожи – агрессивная плоскоклеточная карцинома головы и шеи – также может стать смертельной, однако она не так быстро прогрессирует", – подчеркнул специалист.

Хотя немеланомные формы, такие как базально-клеточная и плоскоклеточная карциномы, зачастую хорошо поддаются лечению, в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство, особенно при позднем выявлении.

Доктор Парк рекомендует использовать солнцезащитный крем каждый день и не забывать про уши – одну из наиболее уязвимых и часто игнорируемых зон.

"Есть определенные участки, новообразования на которых встречаются чаще. Уши – одно из таких мест", – отметил он.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые из Бирмингемского университета установили, что анализ микробиома кишечника может стать эффективным инструментом ранней диагностики колоректального рака, рака желудка, а также воспалительных заболеваний кишечника.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Важные решения и магнит удачи: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Советы
09:10, Сегодня
Важные решения и магнит удачи: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Казахстанцам напомнили один из важных пунктов ПДД
Советы
20:08, 30 мая 2025
Казахстанцам напомнили один из важных пунктов ПДД
Пять вещей, от которых стоит избавить дом
Советы
19:15, 30 мая 2025
Пять вещей, от которых стоит избавить дом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: