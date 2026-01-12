Спасатели обратились к астанчанам на фоне штормового предупреждения
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
В связи с неблагоприятными погодными условиями Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призвал жителей в отопительный период соблюдать меры безопасности в жилых домах, сообщает Zakon.kz.
Людей призвали проверить исправность электрических сетей и не использовать поврежденные провода.
"Электронагревательные приборы не следует оставлять без присмотра, а также не допускать их чрезмерного подключения к одной розетке. В домах с печным отоплением дымоходы необходимо очищать не реже одного раза в два месяца и обеспечивать исправную работу вентиляции", – говорится в сообщении.
Кроме того, астанчанам порекомендовали установить датчики обнаружения угарного газа.
Просим соблюдать требования пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.
Ранее штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на 13 января.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript