Спасатели обратились к астанчанам на фоне штормового предупреждения

Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

В связи с неблагоприятными погодными условиями Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны призвал жителей в отопительный период соблюдать меры безопасности в жилых домах, сообщает Zakon.kz.

Людей призвали проверить исправность электрических сетей и не использовать поврежденные провода. "Электронагревательные приборы не следует оставлять без присмотра, а также не допускать их чрезмерного подключения к одной розетке. В домах с печным отоплением дымоходы необходимо очищать не реже одного раза в два месяца и обеспечивать исправную работу вентиляции", – говорится в сообщении. Кроме того, астанчанам порекомендовали установить датчики обнаружения угарного газа. Просим соблюдать требования пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра. Ранее штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на 13 января.

