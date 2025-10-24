Появился график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Республики
Сегодня, 24 октября 2025 года, в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, будут ли работать центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы на День Республики, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнули в госкорпорации, в связи с празднованием Дня Республики Казахстан в субботу, 25 октября, все ЦОНы и спецЦОНы не будут работать.
"В понедельник, 27 октября, будут работать дежурные центры обслуживания населения, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах с 09:00 до 13:00, в спецЦОНах – с 09:00 до 12:00. Выдача документов в специализированных центрах будет осуществляться до 13:00", – уточнили в "Правительстве для граждан" в пятницу.
Отмечается, что все ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в штатном режиме со вторника, 28 октября.
"Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414", – заключили в госкорпорации.
