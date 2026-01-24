Полезно ли спать без подушки, рассказал врач
Как рассказал "Доктору Питеру" заведующий неврологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Артем Мячин, без подушки спокойно могут спать только младенцы – из-за несформированных изгибов позвоночника. У взрослых же такая привычка нарушает физиологическое положение шеи и спины.
"Сон без подушки у взрослого человека несет скорее больше проблем, нежели какой-то пользы", – отметил врач.
Материал по теме
По его словам, без поддержки головы естественные изгибы позвоночника находятся в неестественном положении. Это приводит к перенапряжению мышц шеи и спины, скованности и болям, а также ухудшает качество сна.
В зависимости от позы возможны и другие проблемы:
- при сне на боку – боли в шее,
- на спине – храп и ночное апноэ,
- на животе – болевой синдром и риск сколиоза.
Если есть желание спать без подушки, врач советует использовать валик или сложенное полотенце под голову – как аналог низкой подушки. При сне на животе допустимо обходиться без него.
При этом сон без подушки противопоказан людям с заболеваниями шейного отдела позвоночника, остеохондрозом, межпозвоночными грыжами, мигренями, глаукомой и рядом сосудистых заболеваний.
А как насчет жесткого матраса?
Распространенное мнение о пользе жесткого матраса тоже не подтверждается. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, большинству людей он мешает нормально высыпаться: вызывает дискомфорт, нарушает кровоснабжение, повышает мышечное напряжение и не дает расслабиться.
Как выбрать подушку?
Артем Мячин рекомендует подбирать подушку не по высоте, а по позе сна:
- при сне на боку шея должна быть параллельна матрасу,
- при сне на спине – сохраняться естественный изгиб шеи,
- при сне на животе лучше выбирать низкую подушку, чтобы не перегибать шею.
Ранее врач назвал неочевидный способ улучшить сон.