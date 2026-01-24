#Казахстан в сравнении
Советы

Полезно ли спать без подушки, рассказал врач

спящий человек, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 09:53 Фото: pixabay
Отказ от подушки ради здоровья не имеет однозначных медицинских доказательств. Врачи сходятся во мнении: для большинства взрослых сон без подушки скорее вреден, чем полезен, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал "Доктору Питеру" заведующий неврологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Артем Мячин, без подушки спокойно могут спать только младенцы – из-за несформированных изгибов позвоночника. У взрослых же такая привычка нарушает физиологическое положение шеи и спины.

"Сон без подушки у взрослого человека несет скорее больше проблем, нежели какой-то пользы", – отметил врач.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 09:53
Чем опасны подушки для младенцев

По его словам, без поддержки головы естественные изгибы позвоночника находятся в неестественном положении. Это приводит к перенапряжению мышц шеи и спины, скованности и болям, а также ухудшает качество сна.

В зависимости от позы возможны и другие проблемы:

  • при сне на боку – боли в шее,
  • на спине – храп и ночное апноэ,
  • на животе – болевой синдром и риск сколиоза.

Если есть желание спать без подушки, врач советует использовать валик или сложенное полотенце под голову – как аналог низкой подушки. При сне на животе допустимо обходиться без него.

При этом сон без подушки противопоказан людям с заболеваниями шейного отдела позвоночника, остеохондрозом, межпозвоночными грыжами, мигренями, глаукомой и рядом сосудистых заболеваний.

А как насчет жесткого матраса?

Распространенное мнение о пользе жесткого матраса тоже не подтверждается. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, большинству людей он мешает нормально высыпаться: вызывает дискомфорт, нарушает кровоснабжение, повышает мышечное напряжение и не дает расслабиться.

Как выбрать подушку?

Артем Мячин рекомендует подбирать подушку не по высоте, а по позе сна:

  • при сне на боку шея должна быть параллельна матрасу,
  • при сне на спине – сохраняться естественный изгиб шеи,
  • при сне на животе лучше выбирать низкую подушку, чтобы не перегибать шею.

Ранее врач назвал неочевидный способ улучшить сон.

