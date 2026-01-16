Как елка может навредить здоровью после Нового года
Фото: pixabay
Врач Вера Сережина предупредила о том, что новогодняя елка, которая слишком долго стоит в квартире, может быть опасна для людей с аллергией, сообщает Zakon.kz.
В беседе с Lenta.Ru она уточнила, опасна может быть как живая, так и искусственная ель.
"Срубленное дерево уже не является живым организмом и со временем становится источником избыточной микрофлоры. В нем запускаются процессы разложения, в которых активно участвуют грибки и бактерии", – предупредила эксперт.
Также она порекомендовала ограничить срок пребывания срубленного дерева в квартире одной-двумя неделями.
По словам специалиста, искусственную елку нужно мыть до и после использования, так как конструкция активно накапливает пыль, и если в помещении, где находится новогодняя ель, становится душно, появляется заложенность носа, осиплость голоса и слезотечение, то это признаки возможной аллергии на пыль и плесневые грибы.
