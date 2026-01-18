Какую музыку надо слушать при тревоге, усталости и бессоннице – совет невролога

Музыка напрямую влияет на эмоции и физиологическое состояние человека, взаимодействуя с лимбической системой мозга. Она может повышать настроение, снижать стресс или, наоборот, усиливать тревожность — в зависимости от выбора и громкости, сообщает Zakon.kz.

При тревоге, усталости и нарушениях сна музыка может стать простым и доступным способом поддержать эмоциональное состояние. Невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала, что правильно подобранные мелодии помогают снизить уровень стресса и быстрее восстановиться.

При тревожности специалист советует выбирать спокойную музыку с плавным ритмом и без резких звуков. Лучше всего подходят инструментальные композиции, эмбиент или мягкая электронная музыка — они помогают выровнять дыхание и снизить внутреннее напряжение.

При усталости и эмоциональном истощении полезно слушать музыку, которая вызывает приятные ассоциации или связана с положительными воспоминаниями. Такой эффект воспринимается мозгом как эмоциональная поддержка и помогает быстрее вернуть ощущение сил.

При бессоннице врач рекомендует расслабляющие треки с медленным темпом — около 50-70 ударов в минуту. Это могут быть фортепианные пьесы, спокойная инструментальная музыка или звуки природы. Они способствуют замедлению сердечного ритма и подготовке организма ко сну.

Демьяновская подчеркивает, что музыка должна помогать проживать эмоции, а не заглушать их. Если человек постоянно включает громкие треки, чтобы уйти от мыслей и тревоги, это может быть признаком внутреннего напряжения и поводом обратиться за профессиональной помощью.

Ранее мы писали о том, как приготовить смузи для похудения.

