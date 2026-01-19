В каком случае спящую кошку ни в коем случае нельзя будить

Доктор ветеринарных наук, профессор Андрей Руденко рассказал, почему кошку нельзя будить, когда во сне у нее подергиваются лапы, усы или хвост, сообщает Zakon.kz.

По словам ветеринара, подергивания во сне означают, что кошка находится в фазе быстрого сна (REM-фаза), в которой активно перерабатывает впечатления, "проигрывает" охотничьи сценарии или просто испытывает яркие сновидения. В этот момент ее мозг работает почти так же интенсивно, как при бодрствовании, а тело временно парализовано (кроме мелких движений), чтобы предотвратить реальные действия во сне.

"Резкое пробуждение в такой момент может вызвать у кошки дезориентацию, стресс и даже агрессию, так как она не сразу осознает, где находится. Кроме того, прерывание REM-фазы нарушает естественный цикл сна, что со временем может привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и даже снижению иммунитета", – объяснил он "Газете".

Особенно опасно будить пожилых кошек или животных с неврологическими нарушениями – у них внезапный выход из глубокого сна может спровоцировать временную потерю координации или панику. Если вам нужно разбудить питомца, делайте это мягко – например, позовите его спокойным голосом или аккуратно погладьте, давая время постепенно вернуться в состояние бодрствования.

"Таким образом, несмотря на забавность движений спящей кошки, лучше позволить ей спокойно завершить цикл сна – это важно для ее физического и эмоционального здоровья", – резюмировал эксперт.

