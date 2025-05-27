Кошку с шестью лапами спасали в Канаде

Уникальный случай произошел в столице канадской провинции Альберта Эдмонтоне. Там нашли кошку с шестью лапами, сообщает Zakon.kz.

В апреле 2025 года в организацию по спасению животных Furget Me Not обратилась женщина, которая сообщила, что у нее во дворе кошка, нуждающаяся в помощи ветеринаров.

"Когда она заявила, что у кошки из бока растут лишние лапы, я подумала: "Такого не может быть", – рассказала PEOPLE основатель Furget Me Not Кристин Колтун.

Выехавший на место сотрудник организации ожидал увидеть бездомную кошку с опухолью или, возможно, кошку-мать с котенком на спине. Но спасатель был шокирован: у кошки действительно было шесть лап – две лишние.

Фото: Instagram/furgetmenotyeg

Позже стало ясно, что кошка по кличке Битси не была бездомной с рождения.

"Когда мы впервые встретили Битси, она была довольно грязной, с язвами на трех из шести лап. К счастью, она оказалась очень ласковой и дружелюбной, что подтвердило: она явно раньше жила с людьми и за ней ухаживали", – объяснила Колтун.

Организация приютила Битси и обратилась в местную службу контроля за животными в попытке найти владельца Битси. По мере наблюдения за кошкой стало ясно, что лишние лапы, расположенные в задней части тела, причиняли ей дискомфорт.

"Она довольно ловко передвигалась, но было очевидно, что ей больно. Даже такие простые действия, как дотянуться до миски с едой, были для нее затруднительны", – сказала Колтун.

Поскольку Битси опиралась всего на три из шести лап, ветеринары пришли к выводу, что наилучшим решением будет ампутация нефункционирующих конечностей.

Ветеринар, доктор Боктор, предположил, что у Битси было явление, при котором она "поглотила близнеца в утробе, но его конечности каким-то образом выжили". Прежде чем переходить к операции, ветеринары сделали рентген и УЗИ, чтобы убедиться, что в теле нет лишних органов от близнеца, которые могли бы повлиять на качество жизни или провести операцию с осложнениями.

Фото: Instagram/furgetmenotyeg

Снимки показали, что одна из задних лап у Битси была повернута назад и вверх ногами, а также подтвердили, что три конечности не могли выдерживать вес. Фактически кошка передвигалась всего на трех из шести лап.

"Рентген позволил нашему хирургу, доктору Вуду, понять, как прикреплены лишние конечности, и составить план ампутации. Лишние лапы были соединены с одной из задних лап через дополнительный частичный таз, который также не был полностью поглощен, поэтому нам пришлось удалить обе лишние конечности и одну заднюю лапу, чтобы обеспечить Битси лучшее качество жизни", – рассказала Маккензи – менеджер ветеринарной клиники и приемная хозяйка кошки.

Люди сразу заметили, как изменилась жизнь кошки после операции.

"Мы отправили в клинику мягкую, уютную кроватку для нее, и в первые дни после операции она практически не вылезала из нее – настолько ей было комфортно. До операции ей было тяжело лечь как следует – ей приходилось расправлять лапы в стороны, как пауку. Сбросив этот "мертвый груз", она буквально ожила – у нее появилась легкость в движениях", – поделилась Колтун.

После двух недель реабилитации в клинике Битси переехала домой к Маккензи, которая решила навсегда оставить ее у себя.

Другой редкий случай зафиксирован в Новой Гвинее, где чешский исследователь Франтишек Веймелка сумел снять на видео редчайшую крысу размером с кошку.